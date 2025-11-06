USA uskutočnili test balistickej rakety: Slúži ako pilier jadrového odstrašovania. Upozornili aj Rusko

Foto: Profimedia

Martin Cucík
TASR
Raketa bola odpálená z lietadla amerického námorníctva. Spojené štáty vopred informovali o štarte rakety aj Rusko.

Veliteľstvo amerických vzdušných síl (AFGSC) v stredu úspešne odpálilo medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM) Minuteman III zo základne Vandenberg Space Force v Kalifornii, uvádza tlačové vyhlásenie predstaviteľov základne. TASR o tom informuje podľa správy portálu Fox 5.

Ide o súčasť pravidelnej série skúšobných štartov s cieľom overiť spoľahlivosť, pripravenosť a presnosť amerického systému rakiet dlhého doletu. Raketa Minuteman III je kľúčovou súčasťou jadrového odstrašovania USA. Preletela približne 6700 kilometrov a dopadla v testovacom cieli na atole Kwajalein na Marshallových ostrovoch. Neniesla jadrovú hlavicu, iba testovacie návratové teleso na zber údajov.

Test potvrdil spoľahlivosť rakety

Ide o komplexné hodnotenie, ktoré overuje a potvrdzuje schopnosti systému ICBM plniť svoju kritickú úlohu,“ povedala predstaviteľka základne Karrie Wrayová. „Údaje zhromaždené počas skúšky sú neoceniteľné pri zabezpečovaní spoľahlivosti a presnosti zbraňového systému ICBM,“ dodala.

Podľa ďalšieho predstaviteľa Dustina Harmona test potvrdil, že Minuteman III zostáva spoľahlivý a prispôsobivý, zatiaľ čo sa letectvo pripravuje na prechod na novú generáciu ICBM.

Rusko bolo vopred informované

Raketa bola odpálená z lietadla amerického námorníctva. Táto metóda zabezpečí prevádzku rakety aj v prípade, že pozemné systémy nie sú k dispozícii.

Spojené štáty vopred informovali Rusko o štarte rakety, uviedla v stredu ruská tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, píše agentúra Reuters.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Trump váha s dodávkou rakiet Tomahawk: Ukrajina ich opakovane žiada, Moskva varuje pred dôsledkami

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac