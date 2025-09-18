USA sa snažia opäť získať leteckú základňu Bagram v Afganistane: Trump tvrdí, že tam Amerika nechala silu a dôstojnosť

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vysvetlil, prečo Amerika základňu jednoducho potrebuje.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že pracuje na tom, aby Spojené štáty opäť získali leteckú základňu Bagram v Afganistane, o ktorú prišli v roku 2021, keď sa moci v Afganistane chopilo fundamentalistické hnutie Taliban. Trump zdôraznil strategický význam tejto základne pre USA, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Keď sme opúšťali Afganistan, nechali sme tam svoju silu a dôstojnosť. Vzdali sme sa významnej leteckej základne v Bagrame. Snažíme sa ju získať späť, pretože ju potrebujeme. Chceme tú základňu späť, “ dodal Trump vo štvrtok v Londýne na spoločnej tlačovej konferencii s britským premiérom Keirom Starmerom.

Foto: SITA/AP

Trump uviedol, že jedným z dôvodov, prečo USA potrebujú opäť získať základňu Bagram, je to, že sa nachádza „hodinu cesty od miesta, kde Čína vyrába svoje jadrové zbrane.“ „Som veľmi sklamaný, že sa to ešte nevyriešilo,“ uviedol Trump, ktorý toto svoje vyhlásenie označil za „možno správu dňa.“

USA stiahli svoje jednotky z Afganistanu na jeseň 2021, keď bol v úrade prezidenta demokrat Joe Biden. Odsun amerických jednotiek zahŕňal aj ich stiahnutie z leteckej základne Bagram, ktorá bola najväčšou americkou vojenskou základňou v Afganistane.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„Putin ma naozaj sklamal,“ vyhlásil Trump v Británii. Na Ukrajine podľa neho „stráca viac vojakov,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac