USA sa snažia opäť získať leteckú základňu Bagram v Afganistane: Trump tvrdí, že tam Amerika nechala silu a dôstojnosť

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že pracuje na tom, aby Spojené štáty opäť získali leteckú základňu Bagram v Afganistane, o ktorú prišli v roku 2021, keď sa moci v Afganistane chopilo fundamentalistické hnutie Taliban. Trump zdôraznil strategický význam tejto základne pre USA, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Keď sme opúšťali Afganistan, nechali sme tam svoju silu a dôstojnosť. Vzdali sme sa významnej leteckej základne v Bagrame. Snažíme sa ju získať späť, pretože ju potrebujeme. Chceme tú základňu späť, “ dodal Trump vo štvrtok v Londýne na spoločnej tlačovej konferencii s britským premiérom Keirom Starmerom.
Trump uviedol, že jedným z dôvodov, prečo USA potrebujú opäť získať základňu Bagram, je to, že sa nachádza „hodinu cesty od miesta, kde Čína vyrába svoje jadrové zbrane.“ „Som veľmi sklamaný, že sa to ešte nevyriešilo,“ uviedol Trump, ktorý toto svoje vyhlásenie označil za „možno správu dňa.“
USA stiahli svoje jednotky z Afganistanu na jeseň 2021, keď bol v úrade prezidenta demokrat Joe Biden. Odsun amerických jednotiek zahŕňal aj ich stiahnutie z leteckej základne Bagram, ktorá bola najväčšou americkou vojenskou základňou v Afganistane.
