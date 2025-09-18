„Putin ma naozaj sklamal,“ vyhlásil Trump v Británii. Na Ukrajine podľa neho „stráca viac vojakov, než zabíja“

Vojna na Ukrajine
Putin vraj ukázal svoju pravú tvár, Trumpa sklamal.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok počas návštevy Británie vyhlásil, že ho jeho ruský náprotivok Vladimir Putin naozaj sklamal a že sa uvidí, čo to bude znamenať pre ukončenie vojny na Ukrajine. Putin podľa slov Trumpa na Ukrajine „stráca viac vojakov, než zabíja“. Na ruského prezidenta treba podľa britského premiéra Keira Starmera vyvinúť väčší tlak. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News, píše TASR.

S Putinom mu dochádza trpezlivosť

Trump, ktorý sa od svojho návratu do Bieleho domu snaží vojnu na Ukrajine ukončiť, v nedávnom rozhovore pre stanicu Fox News vyhlásil, že mu s Putinom rýchlo dochádza trpezlivosť. Obaja sa v polovici augusta osobne stretli na Aljaške. Trump následne vyhlásil, že je sklamaný z neúspechu Putina uzavrieť po spoločnom samite mierovú dohodu.

Trump na spoločnej tlačovej konferencii so Starmerom povedal, že rokovania s Putinom na Aljaške nepovažuje sa chybu, a zopakoval svoje presvedčenie, že vojna na Ukrajine by nebola bývala vypukla, keby bol v tom čase prezidentom USA on. Rovnako sa podľa svojich slov domnieval, že ukončiť túto vojnu bude spomedzi ostatných konfliktov „najjednoduchšie“ vďaka jeho vzťahu s Putinom.

Putin ukázal svoju pravú tvár

„Ale on ma sklamal, naozaj ma sklamal,“ povedal Trump o šéfovi Kremľa. Tvrdí, že na Ukrajine necháva Putin zabíjať „mnoho ľudí“, ale že ich „stráca viac, než zabíja“. „Úprimne povedané, ruskí vojaci umierajú v oveľa väčšom počte ako ukrajinskí vojaci,“ dodal americký prezident.

Britský premiér povedal, že Putin inváziou na Ukrajinu ukázal svoju pravú tvár a že skutočnú ochotu konať prejavil vždy až vtedy, keď naňho vyvinul tlak Trump. Nedávne útoky na Ukrajinu, ktoré zasiahli vládne budovy aj budovu organizácie Britskej rady v Kyjeve, tiež podľa Starmera dokazujú, že Putin nemá záujem o mier.

