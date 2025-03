Úrady hlásia prekvapivé štatistiky: Nezamestnanosť za posledný mesiac klesla, najväčšia je v tomto kraji

Nezamestnanosť vo februári klesla, podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU) sa dostal na úroveň 3,79 %. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali 164.508 uchádzačov o zamestnanie.

Vo štvrtok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku vo februári medzimesačne klesol o 0,13 percentuálneho bodu (p. b.). Počet uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce bol v porovnaní s januárom nižší o 2130 osôb.

„Na prelome rokov už tradične zaznamenávame mierny nárast nezamestnanosti, ale už vo februári počet ľudí bez práce opäť klesol. Z dlhodobého pohľadu sledujeme na trhu práce povzbudzujúci, pozitívny vývoj. Ešte pred tromi rokmi prekračovali počty uchádzačov o zamestnanie 200-tisícovú hranicu.“

„Dnes ich je o 40-tisíc menej. Som presvedčený, že vytrvalou prácou s cieľom podporiť vytváranie nových príležitostí pre nezamestnaných prispejeme k pokračovaniu klesajúceho trendu a pomôžeme ešte mnohým ľuďom na ich ceste k svojbytnosti. Od začiatku minulého roka sme úspešne spustili viacero projektov na podporu zamestnanosti a ďalšie pripravujeme,“ uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.

Najmenej uchádzačov je v Bratislavskom kraji

Najnižšiu PDU evidovali vo februári v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 2,48 %. Najvyššia bola v Prešovskom kraji, a to 5,58 %. Najvýraznejší medzimesačný pokles ÚPSVaR zaznamenal v Banskobystrickom kraji, kde PDU dosiahlo 5,34 % a medzimesačne sa znížilo o 0,47 p. b. Spomedzi okresov bolo najnižšie PDU rovnako ako v januári v okrese Piešťany (1,88 %) a najvyššie v okrese Rimavská Sobota (10,78 %).

Vo februári klesol aj celkový počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Najpočetnejšou skupinou sú podľa ÚPSVaR nezamestnaní, ktorí nemali vyše roka pravidelne platené zamestnanie. Ich počet medzimesačne klesol o 145 a dosiahol úroveň 92 124 osôb. Najviac uchádzačov evidovali úrady práce v Prešovskom kraji, najmenej ich bolo v Trnavskom kraji. Medzimesačne sa znížili aj počty ďalších znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vrátane absolventov škôl, občanov nad 50 rokov či ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Pokles počtu ľudí bez práce by mohol podľa analytikov z Inštitútu sociálnej politiky pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Začnú sa totiž jarné práce v poľnohospodárstve a stavebníctve, odrazí sa na tom aj nástup ľudí do nového zamestnania po ukončení pracovných zmlúv na konci roka 2024. Analytici odhadli, že pokles nezamestnanosti by mohol pokračovať do mája.