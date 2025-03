Odborník na investície Nemky: Akciové trhy čaká jazda plná rizika, tejto skupine ľudí sa to však teraz môže vyplatiť

Akciové indexy zaznamenali v posledných týždňoch pokles. Takéto poklesy môžu u investorov vyvolať znepokojenie, no sú prirodzenou súčasťou trhového cyklu. Podľa analytika Mareka Nemkyho z XTB korekcie sa vyskytujú takmer raz ročne a z dlhodobého hľadiska predstavujú investičnú príležitosť pre dlhodobých investorov.

„Na dlhodobej stratégii sa nič nemení,“ uvádza Nemky. Pre dlhodobých investorov môžu byť korekcie podľa jeho slov príležitosťou, pretože aktíva sú teraz lacnejšie. Korekcie sú bežné a podľa Yardeni Research od roku 1929 zaznamenal index S&P 500 celkovo 56 korekcií, pričom 22 z nich prerástlo do poklesu o viac ako 20 %. Priemerná korekcia trvá približne 115 dní a dosahuje pokles okolo 13,8 %.

Budúcnosť je neistá

Investori čelia podľa Nemkyho zvýšenej neistote pre meniace sa obchodné politiky, čo komplikuje strategické rozhodovanie firiem. Akciové trhy sú efektívne pri započítavaní aktuálnych informácií do cien aktív, no budúcnosť zostáva neistá. Ak by prišlo výraznejšie spomalenie ekonomického rastu, trhy by mohli reagovať ďalším poklesom. „Zatiaľ sa pokles trhov spomalil a zaznamenali sme mierne oživenie,“ skonštatoval Nemky.

Generálny riaditeľ spoločnosti Wealth Effect Management Peter Štadler hovorí, že alternatívne regióny ako Európa ponúkajú istý priestor na rast, ale zároveň prinášajú značnú mieru neistoty. Štadler zdôrazňuje dôležitosť dôkladnej analýzy jednotlivých regiónov a alokácie akcií. Bežné pasívne investičné nástroje môžu strácať na atraktivite, najmä ak nie sú doplnené o flexibilné riešenia ETF.

„Investori by mali byť pripravení na vyššiu volatilitu a vyhnúť sa jednostranne zameraným investíciám,“ uvádza Štadler. Vyhliadky na rok 2025 zostávajú podľa neho zmiešané. Očakáva sa, že zisky spoločností v indexe S&P 500 vzrastú o 15 %, čo by mohlo udržať atraktivitu akciového trhu.

Na druhej strane existujú riziká, ako geopolitická neistota spojená s Donaldom Trumpom. Akciové trhy dlhodobo podľa Nemkyho rastú priemerným tempom 10 % ročne, čo po očistení o infláciu predstavuje približne 7 %. „Napriek krátkodobej volatilite zostávajú akciové trhy jednou z najatraktívnejších investičných možností,“ uzavrel Nemky.