Úrad vlády chce finančne podporiť dezinformačné weby: Prerokujú materiál, išlo by to zo štátnych peňazí

Slovenská vláda sa opäť dostala do centra pozornosti po tom, ako sa objavili informácie o plánovaných dotáciách, ktoré by mohli smerovať na organizácie prepojené s dezinformačnými webmi. Upozornila na to facebooková stránka Hoaxy a podvody.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Tá pravidelne monitoruje a vyvracia nepravdivé správy na slovenskom internete. Vedúci Úradu vlády Juraj Gedra predložil na rokovanie vlády materiál, ktorý ráta s dotáciami pre mimovládne organizácie z rezervy premiéra. Medzi prijímateľmi majú byť aj dve občianske združenia: OZ Verbina a OZ Heuréka evolution, ktoré by mali získať po 10 000 eur.

Prepojenie na dezinformačné platformy

Ako upozornili Hoaxy a podvody, OZ Verbina je napojené na dezinformačný web Hlavný Denník, zatiaľ čo OZ Heuréka evolution je spájané s Hlavnými správami. Práve Hlavné správy boli v minulosti viackrát označené za hlavných šíriteľov proruských naratívov na Slovensku. Tento portál sa dostal do pozornosti aj pre svojich spolupracovníkov.

Pre Hlavné správy písal napríklad Bohuš Garbár, ktorý bol právoplatne odsúdený za spoluprácu s Ruskou federáciou. Jeho meno sa spája so špionážnymi aktivitami, ktoré boli v rozpore s bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky.

Rezignácia v boji proti dezinformáciám

Podľa organizácie Hoaxy a podvody je tento krok vlády dôkazom absolútnej rezignácie v boji proti dezinformáciám. „O tom, že štátne orgány pod vedením súčasnej vlády kapitulovali na boj proti dezinformáciám a ruskej propagande, niet pochýb,“ uviedli v statuse.

Priama finančná podpora zdrojov, ktoré systematicky šíria naratívy v rozpore so záujmami Slovenska, je podľa nich obludnou vlastizradou voči občanom Slovenskej republiky. Na sociálnych sieťach sa okamžite spustila vlna kritiky voči rozhodnutiu rozdeliť dotácie aj organizáciám s takýmto pozadím.

„Už by bolo načase pritvrdiť na protestoch, lebo si z nás robia dobrý deň a smejú sa nám rovno do ksichtu,“ píše v komentári jedna zo sledovateliek. „Každým dňom len otváram ústa. My sme hanba Európy, neuveriteľné, kde táto krajina spreje,“ pridáva sa ďalší komentujúci.

Viac o plánovaných a schválených dotáciách sa dozvieme na tlačovej konferencii ​Juraja Gedru (Smer-SD), ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky.