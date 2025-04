Úprimné slová Nely Pociskovej o Vine, ktoré mnohým otvoria oči. Seriál nesie dôležité posolstvo a môže ľuďom pomôcť

Doteraz natočila už niekoľko seriálov a účinkovala v rôznych projektoch. Preto by mohla pokojne s odstupom času zhodnotiť, ako sa jej nakrúcali. Jedno je však isté. Posledný seriál, na ktorom momentálne pracuje, je pre ňu unikátny a iný v porovnaní s ostatnými. Už niekoľkokrát naznačila, že stvárnenie postavy nebolo pre ňu ani zďaleka jednoduché, a to aj napriek tomu, že ide o talentovanú umelkyňu s dlhoročnou hereckou praxou.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Reč je o kriminálno-dramatickom seriáli Vina, ktorý zaznamenáva u televíznych divákov veľký úspech. Nešetria pochvalnými slovami a komplimentmi, podľa nich je to najlepší projekt zo slovenskej tvorby, aký tu kedy bol. Nie je sa čomu čudovať, stačí jediný pohľad na časť z epizódy a každý zistí, že atmosféra v seriáli je iná a možno povedať, že ide o výnimočný formát.

Náročná herecká rola

Seriál je podľa britskej predlohy a Nela si v ňom zahrala postavu Barbory, ktorej zavraždili syna. Prežiť svoje vlastné dieťa je najväčšou nočnou morou mnohých žien. Keďže herečka je sama dvojnásobnou mamičkou, o to viac túto rolu prežívala. Zahrať postavu bolo veľmi náročné, dokonca priznala, že sa musela krotiť, keďže to prežívala tak, ako keby sa to stalo jej samej. Aj pre Jána Dobríka, ktorý stvárnil Nelinho manžela, to bola riadna výzva.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Nela si uvedomuje, že sa v seriáli rieši ťažká téma a nechýbajú ani silné emócie a slzy. Na druhej strane, tento projekt môže byť pripomienkou toho, čo je naozaj v živote dôležité. Aspoň tak to naznačila známa herečka v najnovšom príspevku, ktorý zverejnila na Instagrame. „Keď sme natáčali projekt Vina, nemohli sme nič zverejňovať. Dnes, keď je projekt v polovici vysielania, o to viac som hrdá, že som jeho súčasťou,“ napísala Nela k sérii fotografií.

Silný odkaz v seriáli