Úprimné priznanie herečky zo Sľubu o jej postave: Nevie si predstaviť, že by spravila vo svojom živote to, čo ona

Seriál si získal srdcia mnohých fanúšikov, ktorí sa ponorili spolu s postavami do zaujímavého deja. Ten si užíva aj herečka, ktorá stvárňuje učiteľku Zuzanu Fraňovú, obletovanú dvomi nápadníkmi. Zatiaľ čo sa stará o svojho adoptívneho synčeka, rozhoduje sa medzi mužmi, ktorí bojujú o jej priazeň. Vychádzajúca hviezda, ktorá hrá Zuzanu, priznala, že ju obdivuje pre jednu vec a zároveň prezradila, že s ňou má niečo spoločné.

Okolo mladej učiteľky, ktorú stvárňuje Adriana Brnčalová, sa točí lekár Igor, ktorého hrá Jakub Švec, známy aj ako gardista v Dunaji, k vašim službám a telocvikár Michal, ktorého predstavuje Kristián Baran, bývalý súťažiaci v tanečnej šou Let’s Dance. Zdá sa, že otázku, komu nakoniec bude patriť jej srdce, sa pýtajú aj zvedaví diváci, ktorí by už chceli poznať odpoveď. Uviedla to sympatická brunetka v rozhovore s moderátormi Telerána, kde zároveň vyšla s pravdou von, či jej seriál Sľub zmenil život.

„Podľa mňa sa môj život nezmenil, ja som stále taká istá. Zmenilo sa možno len to, že ma ľudia spoznávajú, oslovujú ma nie Adriana ale Zuzana a hovoria mi: Zuza, veď už sa rozhodni, vyber si toho Miša, lebo myslím, že veľa divákov je nadšených práve z neho… Ale uvidíme, necháme sa prekvapiť, či sa do tej preferencie divákov dostanem,“ uviedla Adriana tajomne, čím potvrdila, že divákov necháva stále v napätí.

S malým Kubkom si už na seba zvykli

Mladá herečka zároveň priznala, že by nemala odvahu na jednu vec, ktorú spravila jej seriálová postava. „Tak Zuzana si v prvom rade adoptovala malé dieťa, čo je pre mňa neuveriteľné, neviem si predstaviť, že by som to urobila vo svojom vlastnom živote, čiže ja ju za to obdivujem,“ poznamenala Adriana, ktorej adoptívneho synčeka Kubka si zahral Lianko. Je vidieť, že sú už spolu s herečkou zohratí ako jeden tím, aj keď zo začiatku to tak ani zďaleka nevyzeralo.

„Našli sme si k sebe cestu, no na začiatku to bolo veľmi náročné. Ale musím povedať, že Lian je veľmi vnímavé dieťa a niekedy sú situácie, keď skutočne s nami hrá. Mala som s Kikom scénu, kde sme sa hádali a ten malý, Kiko ho držal na rukách, si dal medzi nami ping pong, že ty čo povieš a teraz ty čo…“ opísala herečka, ako malý chlapček vždy pozrel na jedného z nich, keď niečo hovoril a vzápätí na toho druhého.

Čo spravila pre seriál?