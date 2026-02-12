Úprimná spoveď Petry Dubayovej: Priznala, že ju mrzí pomalý návrat do formy po pôrode aj tlak okolia

Návrat do formy po narodení dieťaťa je pre mnohé ženy citlivou témou, o ktorej sa stále hovorí málo úprimne. Petra Dubayová sa rozhodla prehovoriť bez prikrášľovania a pomenovať aj pocity, ktoré sa s materstvom prirodzene spájajú.
Herečka Petra Dubayová pred pár dňami zverejnila na Instagrame sériu fotografií z obdobia polročného rodičovstva, ktoré dnes naplno prežíva spolu s partnerom Jakubom Jablonským, ktorý je okrem všetkého aj skvelým a starostlivým otcom, a dcérkou Vesnou.
K jednej z fotografií pridala úprimné zamyslenie nad tým, ako dnes vníma svoje telo po pôrode, a priznala, že ju stále trochu mrzí, že ešte nie je tam, kde by si priala byť od narodenia dcérky. Otvorila tým aj tému prijatia vlastného tela, očakávaní okolia a postupného hľadania rovnováhy medzi materstvom, pohybom a vnútornou pohodou.
Cvičí nielen telo, ale aj myseľ
Petra priznala, že pohyb je dnes prirodzenou súčasťou jej dní. „Cvičím veľa. Počas šestonedelia pár jemných cvikov a po ňom už každý deň 25 – 40 minút kardio a silový tréning, plus raz za týždeň aspoň hodinu niekde mimo našej obývačky,“ opísala. Taktiež otvorene pomenovala aj dôvody, ktoré ju k cvičeniu vedú.
„Cvičím, lebo všetky mamičky, ktoré sledujem na sociálnych sieťach a porodili vtedy, keď ja, už vyzerajú ako pred pôrodom. Cvičím, lebo mi všetci povedali, že ja sa určite rýchlo dostanem do formy. Cvičím, lebo stále nezapnem niektoré gate,“ priznala bez okolkov.
Popri tom však pracuje aj na vlastnom nastavení. „Cvičím aj svoju hlavu, aby tieto dôvody neboli relevantné a aby stačilo – cvičím, lebo ma to baví,“ dodala s tým, že práve radosť z pohybu je dnes najdôležitejšia.
