Úprimná spoveď Petry Dubayovej: Priznala, že ju mrzí pomalý návrat do formy po pôrode aj tlak okolia

Foto: Instagram (petyadubay)

Frederika Lyžičiar
Takto dnes vníma svoje telo po narodení dcérky.

Návrat do formy po narodení dieťaťa je pre mnohé ženy citlivou témou, o ktorej sa stále hovorí málo úprimne. Petra Dubayová sa rozhodla prehovoriť bez prikrášľovania a pomenovať aj pocity, ktoré sa s materstvom prirodzene spájajú.

Herečka Petra Dubayová pred pár dňami zverejnila na Instagrame sériu fotografií z obdobia polročného rodičovstva, ktoré dnes naplno prežíva spolu s partnerom Jakubom Jablonským, ktorý je okrem všetkého aj skvelým a starostlivým otcom, a dcérkou Vesnou.

K jednej z fotografií pridala úprimné zamyslenie nad tým, ako dnes vníma svoje telo po pôrode, a priznala, že ju stále trochu mrzí, že ešte nie je tam, kde by si priala byť od narodenia dcérky. Otvorila tým aj tému prijatia vlastného tela, očakávaní okolia a postupného hľadania rovnováhy medzi materstvom, pohybom a vnútornou pohodou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa LENI BALAZOVA (@leni.bv)

Cvičí nielen telo, ale aj myseľ

Petra priznala, že pohyb je dnes prirodzenou súčasťou jej dní. „Cvičím veľa. Počas šestonedelia pár jemných cvikov a po ňom už každý deň 25 – 40 minút kardio a silový tréning, plus raz za týždeň aspoň hodinu niekde mimo našej obývačky,“ opísala. Taktiež otvorene pomenovala aj dôvody, ktoré ju k cvičeniu vedú.

„Cvičím, lebo všetky mamičky, ktoré sledujem na sociálnych sieťach a porodili vtedy, keď ja, už vyzerajú ako pred pôrodom. Cvičím, lebo mi všetci povedali, že ja sa určite rýchlo dostanem do formy. Cvičím, lebo stále nezapnem niektoré gate,“ priznala bez okolkov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Dubayová (@petyadubay)


Popri tom však pracuje aj na vlastnom nastavení. „Cvičím aj svoju hlavu, aby tieto dôvody neboli relevantné a aby stačilo – cvičím, lebo ma to baví,“ dodala s tým, že práve radosť z pohybu je dnes najdôležitejšia.

Paradox materstva a prijatia tela

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Jeffrey Epstein
Aj spojenci v nás vidia riziko. Slovensku hrozí škandál, dôvodom je Robert Fico, hovorí Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac