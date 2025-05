Ukrajina možno dostane bezprecedentnú zbraň, o ktorú žiadala už dávno: Zmena nemeckej rétoriky znepokojuje Kremeľ

Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že dodávky rakiet Taurus Ukrajine sú možné. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje z vyjadrení kancelára pre televíznu stanicu ZDF.

Na otázku o dodávkach rakiet Taurus Ukrajine Merz odpovedal: „Samozrejme, je to v rámci možností.“ Dodal však, že by si to vyžadovalo niekoľkomesačný výcvik ukrajinských vojakov. Poznamenal preto, že transfer systému o šesť mesiacov alebo rok by dnes Ukrajine neprospel, takže sa zlepšuje aj terajšia vojenská podpora Kyjeva.

Zaslanie rakiet dlhého doletu Taurus pritom Merz presadzoval ešte počas svojej kampane. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA. Pokiaľ ide o ďalšie sankcie voči Rusku, nemecký kancelár povedal: „Všetko, čo sa dá urobiť na bezpečnom právnom základe, je možné.“

Hrozí eskalácia konfliktu?

Ako pripomína Fontech, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už dávnejšie označil prípadné dodanie rakiet Taurus Ukrajine za krok, ktorý by mohol výrazne prispieť k ďalšej eskalácii už vyše trojročného konfliktu. Rusko dlhodobo tvrdí, že zbrane s dlhým doletom, ktoré Kyjevu poskytujú západné krajiny, sú využívané na cielené útoky na ruskom území. Bývalý kancelár Olaf Scholz dodávky rakiet Taurus odmietal, predovšetkým pre obavy, že by Nemecko mohlo byť vtiahnuté priamo do vojnového diania.

Rusko pripravuje nový mierový návrh

Rusko v stredu oznámilo, že chce v pondelok v Istanbule predstaviť Ukrajine svoj návrh mierového riešenia, no Kyjev trvá na tom, že podmienky musí dostať vopred, aby rokovania priniesli výsledok. Diplomatické snahy o ukončenie trojročného konfliktu sa v ostatných mesiacoch zrýchlili, no Moskva už viac ako dva mesiace odmieta bezpodmienečné prímerie a neustupuje zo svojich maximálnych požiadaviek.

Obe strany sa naposledy stretli v Istanbule 16. mája, no rokovania nepriniesli prelom. Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov, ktorý viedol delegáciu v Istanbule, uviedol: „Nie sme proti ďalším stretnutiam s Rusmi a čakáme na ich memorandum. Ruská strana má ešte štyri dni na to, aby nám poskytla svoj dokument na posúdenie. Diplomacia musí byť vecná a ďalšie stretnutie musí priniesť výsledky.“

Moskva plánuje nové rokovanie v Istanbule

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov potvrdil, že delegácia vedená Vladimirom Medinským je pripravená predložiť memorandum a vysvetliť jeho obsah počas druhého kola rokovaní v Istanbule v pondelok 2. júna. Lavrov o návrhu informoval aj amerického ministra zahraničia Marca Rubia.

Americký prezident Donald Trump, ktorý sa snaží sprostredkovať mier, vyjadril frustráciu z ruských útokov počas rokovaní, no odmietol výzvy na ďalšie sankcie voči Moskve: „Ak si myslím, že som blízko dohody, nechcem to pokaziť.“

Zelenskyj odmieta ústupky

Kremeľ odmietol návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na trojstranný samit s Trumpom a Putinom, pričom trvá na tom, že stretnutie lídrov je možné až po dosiahnutí konkrétnych dohôd medzi vyjednávačmi. Rusko žiada, aby sa Ukrajina vzdala ambícií vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a odovzdala územia, ktoré už Moskva ovláda.

Kyjev to označuje za neakceptovateľné. Zelenskyj v stredu v Berlíne obvinil Rusko, že zámerne naťahuje mierový proces a nechce zastaviť ofenzívu. Na fronte podľa neho Rusko sústreďuje viac ako 50-tisíc vojakov v okolí Sumskej oblasti, kde sa snaží vytvoriť „nárazníkovú zónu“ na ukrajinskom území.