Ukrajina dostane ďalšiu finančnú pomoc: Európska únia jej pošle 1,8 miliardy eur, Kyjev splnil míľniky

Rada Európskej únie schválila pre Ukrajinu ďalšiu finančnú pomoc vo výške viac než 1,8 miliardy eur. Rozhodnutie vyplatiť túto v poradí piatu platbu v rámci Nástroja pre Ukrajinu odzrkadľuje, že Kyjev úspešne splnil celkovo desať potrebných míľnikov, z toho jeden z predchádzajúcej platby. Uvádza sa to v utorok zverejnenom vyhlásení Rady EÚ, informuje TASR.
Nástroj pre Ukrajinu nadobudol platnosť začiatkom marca minulého roka. Krajine napadnutej Ruskom má pomôcť s obnovou, rekonštrukciou a modernizáciou do roku 2027. Z 50 miliárd eur je 32 miliárd vyčlenených na podporu reforiem a investícií stanovených v pláne pre Ukrajinu. Od vlaňajšej jari bolo Ukrajine cez tento nástroj vyplatených približne 23 miliárd eur.
Financovanie je zamerané predovšetkým na posilnenie makrofinančnej stability Ukrajiny a podporu pokračovania činnosti jej verejnej správy. Podmienkou vyplácania prostriedkov je realizácia reforiem.
Zasiahli dôležitý závod
Členské štáty EÚ po vyhodnotení ukrajinskej žiadosti o piatu platbu dospeli k záveru, že Kyjevu sa uspokojivo podarilo uskutočniť viacero zlepšení, napríklad v oblasti justičného systému, boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, ale aj pri decentralizácii a ekologickom prechode, píše sa v tlačovej správe Rady EÚ.
V správe eurokomisie o rozširovaní EÚ, do ktorej nahliadla agentúra Reuters a ktorú zverejnia v utorok popoludní, sa uvádza, že Ukrajina preukazuje „pozoruhodné odhodlanie“ na vstup do Únie – je však potrebné, aby zvrátila nedávne negatívne trendy v súvislosti s bojom proti korupcii a urýchlila reformy v oblasti právneho štátu.
Ukrajinské drony dnes zároveň zasiahli petrochemický závod Sterlitamak nachýdzajúci sa takmer 1 500 kilometrov vo vnútri Ruska. Referuje o tom web rádia Slobodná Európa s odvolaním sa na prezidenta Baškirskej republiky Radija Chabirova.Dva drony boli zostrelené, no jeden z nich poškodil čističku vôd v priemyselnom komplexe. Pri útoku neboli hlásené žiadne obete.
