Ukrajina dostane ďalšiu finančnú pomoc: Európska únia jej pošle 1,8 miliardy eur, Kyjev splnil míľniky

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Ukrajinské drony dnes zároveň zasiahli petrochemický závod Sterlitamak.

Rada Európskej únie schválila pre Ukrajinu ďalšiu finančnú pomoc vo výške viac než 1,8 miliardy eur. Rozhodnutie vyplatiť túto v poradí piatu platbu v rámci Nástroja pre Ukrajinu odzrkadľuje, že Kyjev úspešne splnil celkovo desať potrebných míľnikov, z toho jeden z predchádzajúcej platby. Uvádza sa to v utorok zverejnenom vyhlásení Rady EÚ, informuje TASR.

Nástroj pre Ukrajinu nadobudol platnosť začiatkom marca minulého roka. Krajine napadnutej Ruskom má pomôcť s obnovou, rekonštrukciou a modernizáciou do roku 2027. Z 50 miliárd eur je 32 miliárd vyčlenených na podporu reforiem a investícií stanovených v pláne pre Ukrajinu. Od vlaňajšej jari bolo Ukrajine cez tento nástroj vyplatených približne 23 miliárd eur.

Financovanie je zamerané predovšetkým na posilnenie makrofinančnej stability Ukrajiny a podporu pokračovania činnosti jej verejnej správy. Podmienkou vyplácania prostriedkov je realizácia reforiem.

Zasiahli dôležitý závod

Členské štáty EÚ po vyhodnotení ukrajinskej žiadosti o piatu platbu dospeli k záveru, že Kyjevu sa uspokojivo podarilo uskutočniť viacero zlepšení, napríklad v oblasti justičného systému, boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, ale aj pri decentralizácii a ekologickom prechode, píše sa v tlačovej správe Rady EÚ.

V správe eurokomisie o rozširovaní EÚ, do ktorej nahliadla agentúra Reuters a ktorú zverejnia v utorok popoludní, sa uvádza, že Ukrajina preukazuje „pozoruhodné odhodlanie“ na vstup do Únie – je však potrebné, aby zvrátila nedávne negatívne trendy v súvislosti s bojom proti korupcii a urýchlila reformy v oblasti právneho štátu.

Ukrajinské drony dnes zároveň zasiahli petrochemický závod Sterlitamak nachýdzajúci sa takmer 1 500 kilometrov vo vnútri Ruska. Referuje o tom web rádia Slobodná Európa s odvolaním sa na prezidenta Baškirskej republiky Radija Chabirova.Dva drony boli zostrelené, no jeden z nich poškodil čističku vôd v priemyselnom komplexe. Pri útoku neboli hlásené žiadne obete.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Sadli si za jeden stôl: Predsedovia PS, SaS, KDH a Demokratov sa stretli na obede,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac