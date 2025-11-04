Sadli si za jeden stôl: Predsedovia PS, SaS, KDH a Demokratov sa stretli na obede, pozval ich Šimečka

Predsedovia PS, SaS, KDH a Demokratov sa zúčastnili spoločného obeda, ktorý zorganizoval Michal Šimečka. PO schválení novely Ústavy tak absolvovali prvé verejné stretnutie tohto druhu.
„Všetci vieme, že naša spolupráca po hlasovaní o Ústave zažila krízu, musíme ju prekonať a začať komunikovať o tom, ako ísť ďalej. Toto je dobrý začiatok,“ napísal Šimečka.
Predseda PS plánuje čoskoro zverejniť ďalšie informácie. Branislav Gröhling tiež zverejnil fotografiu z obeda a svoj príspevok nazval „Alternatíva existuje“. „Odložme na chvíľu hodnotové otázky a sústreďme sa na to, čo nás spája. Ľudí nezaujímajú povrchné témy, chcú viac peňazí v peňaženkách, funkčné zdravotníctvo a bezpečnú krajinu,“ apeloval.
„Verím, že dnešné stretnutie bude prvým krokom k vytvoreniu budúceho PVV, ktoré prinesie reštart Slovenska,“ dodal.
Odborná a stabilná spolupráca
Štyri opozičné strany avizujú vzájomné konzultácie o programových prioritách v oblastiach, ako sú verejné financie a hospodárska politika, zahraničná politika, decentralizácia, spravodlivosť, obrana, zdravotníctvo, životné prostredie, vzdelávanie či pôdohospodárstvo „s cieľom hľadať prieniky pre budúcu spoluprácu“.
Podľa šéfa PS sa musia spolu rozprávať o odbornej a stabilnej spolupráci, o budúcnosti Slovenska po demokratickej výmene vlády Roberta Fica (Smer-SD). „Všetci vieme, že naša spolupráca bola po hlasovaní o ústave v kríze, musíme ju prekonať a rozprávať sa ako ďalej. Toto je dobrý začiatok,“ napísal Šimečka na sociálnej sieti.
Gröhling šiel podľa svojich slov na rokovanie s cieľom dať hodnotové otázky a zamerať sa na to, čo strany spája. „Ľudí netrápia zástupné témy, chcú mať viac peňazí v peňaženkách, chcú fungujúce zdravotníctvo a bezpečnú krajinu. Už vo februári sme v SaS predstavili našu víziu pre dokument, ktorý môže byť základom budúceho programového vyhlásenia vlády. Naším cieľom je ukázať, že sme pripravení a vieme vládnuť,“ informoval šéf SaS na sociálnej sieti.
KDH má podľa Majerského jasný plán, ako zlepšiť život na Slovensku. „A s tým som prišiel aj na stretnutie predsedov štyroch opozičných strán. KDH je pripravené pracovať na tom, aby sa rodiny, zamestnávatelia, živnostníci a všetci obyvatelia mali na Slovensku lepšie,“ napísal na sociálnej sieti. Vláda Roberta Fica podľa neho neprináša zlepšenia životov ľudí. Na zmenu je preto podľa neho potrebná spolupráca opozície.
