Ukrajina dáva ruky preč: Zelenskyj nevie zaručiť Ficovi a ďalším lídrom bezpečie, ich cesta do Moskvy je na vlastné riziko

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že za bezpečnosť svetových lídrov, ktorí navštívia Rusko pri príležitosti veľkých osláv konca druhej svetovej vojny plánovaných na budúci týždeň nesie zodpovednosť Moskva.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Naša pozícia je veľmi jednoduchá voči všetkým krajinám, ktoré cestovali alebo pocestujú do Ruska 9. mája. Nemôžeme prevziať zodpovednosť za to, čo sa deje na území Ruskej federácie. Oni zabezpečujú vašu bezpečnosť,“ povedal Zelenskyj v piatok vybraným médiám vrátane agentúry AFP s tým, že jeho vyjadrenia boli embargované do soboty.

Kyjev odmieta trojdňové prímerie vyhlásené Ruskom

Do Moskvy sa na budúci týždeň chystá slovenský premiér Robert Fico či srbský prezident Aleksandar Vučič. Zelenskyj zároveň odmietol trojdňové prímerie nariadené ruským vodcom Vladimirom Putinom, ktoré sa zhoduje s oslavami konca druhej svetovej vojny v Moskve, ale uviedol, že Kyjev je pripravený na úplné prímerie.

Zelenskyj zdôraznil, že Ukrajina nebude „hrať hry na vytvorenie príjemnej atmosféry, aby umožnila Putinovi 9. mája vystúpiť z izolácie“. Ukrajinský prezident tiež uviedol, že po minulotýždňovom stretnutí vo Vatikáne na pohrebe pápeža Františka sa začali vyvíjať názory amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Som presvedčený, že po našom stretnutí vo Vatikáne začal prezident Trump na veci pozerať trochu inak. Uvidíme. To je jeho vízia, jeho voľba v každom prípade,“ povedal Zelenskyj.