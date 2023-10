Ukrajina by sa podľa Sakovej mala vzdať časti svojho územia. Nešťastný výrok teraz rieši Pellegrini

Denisa Saková, podpredsedníčka strany Hlas, poskytla rozhovor pre Českú televíziu. V ňom sa riešila aj téma Ukrajiny a práve v nej vyslovila názor, s ktorým sa strana Hlas nestotožňuje.

Bude potrebný kompromis

Saková povedala, že na úrovni Európskej únie absentujú mierové rokovania. „Nikto nemieni zložiť zbrane a nemienia sa vzdať svojho územia. Budeme musieť nájsť kompromis,“ povedala podpredsedníčka Hlasu.

Ako píšu TV noviny, moderátor sa jej opýtal, či by bola ochotná, aby sa Slovensko, v prípade vojny, malo vzdať napríklad Žitného ostrova. Na to neodpovedala, no dodala, že celistvosť územia Ukrajiny spred roka 2014 sa určite neobnoví.

Nie je to postoj Hlasu

Akých území by sa mala Ukrajina podľa Sakovej vzdať, to podpredsedníčka nekonkretizovala. Pripomeňme, že Ukrajina žiada obnovenie hraníc spred roka 2014, takže aj s prinavrátením územia Krymu a oblasti Donbasu.

Sakovej vyjadrenia si všimli aj Ukrajinci, ktorým sa, pochopiteľne, nepáčia. Predseda strany Hlas, Peter Pellegrini, v reakcii na vyjadrenie Sakovej povedal, že ide o jej osobný postoj, ktorý sa nestotožňuje s postojom strany Hlas a Sakovej slová označil za osobné zamyslenie sa.