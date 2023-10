Pellegrini reaguje na arogantnú poznámku Beňovej: Zrejme mala v hlave aj niečo iné ako myšlienky

Dnes sa Peter Pellegrini stretol so Zuzanou Čaputovou a pri stretnutí s novinármi odpovedal tiež na otázku ohľadom vystúpenia europoslankyne Moniky Beňovej počas volebnej noci.

Hlas? Jasne

Tá vo videu, ktoré zverejnila TV Joj odpovedala na otázku, či sa Smeru podarí presvedčiť Hlas, aby išli spolu do koalície. Europoslankyňa so smiechom odpovedala: „Hlas? Jasne.“

Nemala v hlave len myšlienky

Ako informuje RTVS, Pellegrini odpovedal, že takéto správanie pokladá za urážlivé. „Možno mala v hlave po prehýrenej noci niečo viac ako len myšlienky,“ odpovedal predseda Hlasu.

Zároveň dodal, že si nemyslí, že by sa mala takto arogantne správať k potenciálnemu koaličnému partnerovi. „A už vôbec nie vtedy, keď budúcnosť strany Smer, a to či zostanú v opozícii alebo pôjdu do koalície, závisí na Hlase,“ povedal.