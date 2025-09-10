Ukážeme ti, ako dostať 1 000 € za dobrý nápad: Na Slovensku štartuje súťaž pre mladých vizionárov

Vedeli ste, že podľa prieskumov až 87 % mladých Slovákov vníma klimatickú krízu ako najväčšiu výzvu tejto generácie? Aj preto sa čoraz viac ľudí snaží hľadať riešenia, ktoré by pomohli našej planéte, či už cez ekológiu, podnikanie alebo umenie. Nápady, ktoré majú na zlepšenie klímy študenti, môžu priniesť pozitívnu zmenu, a teraz aj finančnú odmenu.
Na Slovensku štartuje už 5. ročník Súťaže #premodruplanetu, ktorú organizuje Tatra banka spolu s digitálnou influencerkou Bejby Blue. Hľadá sa kreativita, odhodlanie a originálne projekty, ktoré ukážu, že mladí ľudia dokážu meniť svet k lepšiemu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako súťaž funguje?
Ak máš od 15 do 26 rokov a si študentom strednej alebo vysokej školy, môžeš sa zapojiť s vlastným projektom v jednej z troch kategórií:
- Udržateľnosť #premodruplanetu – nápady, ktoré pomáhajú prírode alebo spoločnosti. Môže ísť o ekologické inovácie, komunitné iniciatívy, kampane či technológie.
- Podnikanie #premodruplanetu – startupy, biznis plány alebo know-how, ktoré majú šancu uspieť na trhu.
- Umenie #premodruplanetu – všetko od fotografie, ilustrácie a módy, až po digitálne umenie či video.
Čo môžeš získať?
Víťaz každej kategórie si odnesie 1 000 € a rovnaká suma čaká aj na víťaza Ceny verejnosti. Minulý rok sa do súťaže prihlásilo takmer tristo projektov, od umeleckých diel cez eko aplikácie až po nápady, ktoré by mohli meniť podnikateľské prostredie.
Podľa dát z celoeurópskeho prieskumu EIB Climate Survey až 81 % Slovákov do 30 rokov verí, že ich správanie môže ovplyvniť klimatickú situáciu. Súťaž tak dáva priestor premeniť túto motiváciu na reálne skutky a zároveň získať podporu, uznanie a peniaze na rozvoj svojho nápadu.
Minuloroční víťazi:
Projekt #premodruplanetu: Tibor Ruszó – Múdry kôš
Interaktívna nadstavba klasického koša, ktorá deťom hravou formou ukazuje, ako správne triediť odpad. Prototyp úspešne otestovali v škole v Revúcej a ukázal, že aj separovanie sa môže stať zábavným zážitkom.
Podnikanie #premodruplanetu: Filip Bajtoš – Nekonečná knižnica
Unikátna služba, ktorá funguje už aj v praxi. Čitateľ si predplatí balíček piatich kníh, ktoré mu kuriér doručí a po troch mesiacoch ich vymení za nové. Tento model podporuje čítanie, šetrí peniaze aj životné prostredie.
Umenie #premodruplanetu: Zuzana Vrábeľová – Morphing Anatomies
Zuzana pletie biomorfné štruktúry inšpirované rastlinami a zvieratami. Jej projekt poukazuje na to, ako ľudia využívajú telá iných živých bytostí na dekoráciu a módu, a transformuje ich do nezávislých umeleckých objektov. Získal si nielen cenu poroty, ale aj Cenu verejnosti.
Kto rozhodne o víťazoch?
Tvoj projekt nebude hodnotiť hocikto. O tom, kto si odnesie výhru, rozhodnú tieto známe mená:
- Babsy Heribanová (kategória Udržateľnosť) – moderátorka a ambasádorka ekologických a módnych projektov.
- Exploited (Podnikanie) – jeden z najvplyvnejších slovenských youtuberov a podnikateľov.
- Andrej Dúbravský (Umenie) – renomovaný slovenský maliar, ktorého diela sú vystavené doma aj v zahraničí.
Za svoj nápad nielenže môžeš získať 1 000 €, ale súťaž ti otvorí aj dvere do komunity mladých vizionárov, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť planéty. Ako hovorí ambasádorka súťaže Bejby Blue: „Chcem ťa podporiť, lebo ty si budúcnosť našej modrej generácie.“
Ak máš dobrý nápad, ktorý dokáže inšpirovať alebo pomôcť spoločnosti, nečakaj. Prihlás ho do 28. septembra na www.tatraacademy.sk a zabojuj o 1 000 € aj ty.
Nahlásiť chybu v článku