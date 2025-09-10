Ukážeme ti, ako dostať 1 000 € za dobrý nápad: Na Slovensku štartuje súťaž pre mladých vizionárov

foto: Pexels, Tatra banka

Martina Saktorová
Sponzorovaný obsah
Študentom na Slovensku nie je ľahostajná budúcnosť planéty.

Vedeli ste, že podľa prieskumov až 87 % mladých Slovákov vníma klimatickú krízu ako najväčšiu výzvu tejto generácie? Aj preto sa čoraz viac ľudí snaží hľadať riešenia, ktoré by pomohli našej planéte, či už cez ekológiu, podnikanie alebo umenie. Nápady, ktoré majú na zlepšenie klímy študenti, môžu priniesť pozitívnu zmenu, a teraz aj finančnú odmenu.

Na Slovensku štartuje už 5. ročník Súťaže #premodruplanetu, ktorú organizuje Tatra banka spolu s digitálnou influencerkou Bejby Blue. Hľadá sa kreativita, odhodlanie a originálne projekty, ktoré ukážu, že mladí ľudia dokážu meniť svet k lepšiemu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Bejby Blue 🦋 (@bejby.blue)

Ako súťaž funguje?

Ak máš od 15 do 26 rokov a si študentom strednej alebo vysokej školy, môžeš sa zapojiť s vlastným projektom v jednej z troch kategórií:

  • Udržateľnosť #premodruplanetu – nápady, ktoré pomáhajú prírode alebo spoločnosti. Môže ísť o ekologické inovácie, komunitné iniciatívy, kampane či technológie.
  • Podnikanie #premodruplanetu – startupy, biznis plány alebo know-how, ktoré majú šancu uspieť na trhu.
  • Umenie #premodruplanetu – všetko od fotografie, ilustrácie a módy, až po digitálne umenie či video.
Prihlásiť sa dá od 1. do 28. septembra 2025 na webe tatraacademy.sk.

Čo môžeš získať?

Víťaz každej kategórie si odnesie 1 000 € a rovnaká suma čaká aj na víťaza Ceny verejnosti. Minulý rok sa do súťaže prihlásilo takmer tristo projektov, od umeleckých diel cez eko aplikácie až po nápady, ktoré by mohli meniť podnikateľské prostredie.

Podľa dát z celoeurópskeho prieskumu EIB Climate Survey až 81 % Slovákov do 30 rokov verí, že ich správanie môže ovplyvniť klimatickú situáciu. Súťaž tak dáva priestor premeniť túto motiváciu na reálne skutky a zároveň získať podporu, uznanie a peniaze na rozvoj svojho nápadu.

Minuloroční víťazi:

Projekt #premodruplanetu: Tibor Ruszó – Múdry kôš
Interaktívna nadstavba klasického koša, ktorá deťom hravou formou ukazuje, ako správne triediť odpad. Prototyp úspešne otestovali v škole v Revúcej a ukázal, že aj separovanie sa môže stať zábavným zážitkom.

Podnikanie #premodruplanetu: Filip Bajtoš – Nekonečná knižnica
Unikátna služba, ktorá funguje už aj v praxi. Čitateľ si predplatí balíček piatich kníh, ktoré mu kuriér doručí a po troch mesiacoch ich vymení za nové. Tento model podporuje čítanie, šetrí peniaze aj životné prostredie.

Umenie #premodruplanetu: Zuzana Vrábeľová – Morphing Anatomies
Zuzana pletie biomorfné štruktúry inšpirované rastlinami a zvieratami. Jej projekt poukazuje na to, ako ľudia využívajú telá iných živých bytostí na dekoráciu a módu, a transformuje ich do nezávislých umeleckých objektov. Získal si nielen cenu poroty, ale aj Cenu verejnosti.

Kto rozhodne o víťazoch?

Tvoj projekt nebude hodnotiť hocikto. O tom, kto si odnesie výhru, rozhodnú tieto známe mená:

  • Babsy Heribanová (kategória Udržateľnosť) – moderátorka a ambasádorka ekologických a módnych projektov.
  • Exploited (Podnikanie) – jeden z najvplyvnejších slovenských youtuberov a podnikateľov.
  • Andrej Dúbravský (Umenie) – renomovaný slovenský maliar, ktorého diela sú vystavené doma aj v zahraničí.
foto: Tatra banka

Za svoj nápad nielenže môžeš získať 1 000 €, ale súťaž ti otvorí aj dvere do komunity mladých vizionárov, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť planéty. Ako hovorí ambasádorka súťaže Bejby Blue: „Chcem ťa podporiť, lebo ty si budúcnosť našej modrej generácie.“

Ak máš dobrý nápad, ktorý dokáže inšpirovať alebo pomôcť spoločnosti, nečakaj. Prihlás ho do 28. septembra na www.tatraacademy.sk a zabojuj o 1 000 € aj ty.

V spolupráci s Tatra bankou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac