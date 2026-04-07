Týždeň do volieb: J. D. Vance priletel do Budapešti podporiť Orbána, privítal ho Szijjártó

Viceprezident USA J. D. Vance priletel v utorok do Budapešti na dvojdňovú oficiálnu návštevu Maďarska. Na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta ho privítal šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, uviedol server magyarnemzet.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server pripomenul, že americký viceprezident sa pozitívne vyjadruje o maďarskej rodinnej politike a o modeli suverénnej politiky maďarskej vlády, pričom by ukončil bezpodmienečné financovanie Ukrajiny, je zástancom mierových rokovaní a ostro kritizuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jeho vládu a migračnú politiku Európy.
Program návštevy
Vance sa stretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, bude s ním mať spoločnú tlačovú konferenciu a zúčastní sa aj na podujatí pri príležitosti Dňa maďarsko-amerického priateľstva. Podľa agentúry AFP plánuje Vance vyjadriť podporu prezidenta Donalda Trumpa jeho spojencovi Orbánovi krátko pred víkendovými parlamentnými voľbami v Maďarsku.
„Budeme hovoriť o rôznych témach týkajúcich sa vzťahov medzi USA a Maďarskom,“ povedal Vance novinárom pred odletom z Andrewsovej leteckej základne. „Samozrejme, Európa, Ukrajina a ďalšie otázky budú zohrávať významnú úlohu,“ dodal viceprezident USA.
Reakcia opozície
K návšteve Vancea krátko pred maďarskými parlamentnými voľbami sa na sieti X vyjadril aj predseda maďarskej opozičnej strany TISZA Péter Magyar. „Žiadna zahraničná krajina nesmie zasahovať do maďarských volieb. Toto je naša krajina. Maďarské dejiny sa nepíšu vo Washingtone, Moskve ani Bruseli – píšu sa na maďarských uliciach a námestiach,“ napísal Magyar, pričom pripomenul, že do volieb zostáva ešte päť dní.
