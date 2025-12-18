Tvrdý budíček pre Slovensko: Krajina je v hrozivom úpadku, varuje NKÚ. Čelíme viacerým vážnym problémom

Ilustračná foto: SITA - Tomáš Bokor

Roland Brožkovič
TASR
Táto správa môže niektorým privodiť úzkosť, no ide o tvrdú realitu.

Slovensko je naďalej v úpadku, pričom sa ho nepodarilo zastaviť aj preto, že zlyháva v strategickom riadení štátu. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy o tom informoval vo štvrtok na tlačovej besede pri hodnotení tohto roka s tým, že chýba cieľ, kde by mala byť krajina v roku 2040 alebo 2050.

Jedným zo štyroch dôvodov tohto stavu je veľmi negatívny demografický vývoj. „Slovenská spoločnosť starne, máme čoraz viac seniorov. Štát potrebuje už v tomto čase viac ako 13 miliárd eur na vyplácanie dôchodkov. Je to dvakrát viac ako SR potrebovala pred desiatimi rokmi,“ povedal Andrassy. Veľká časť mladých a vzdelaných podľa neho odchádza do zahraničia, na domácom trhu práce pritom chýba bezmála 200 000 ľudí.

NKÚ v tomto roku vykonal 39 kontrol, pripravil štyri analytické štúdie a za posledné štyri roky urobil vyše 150 kontrol, pričom preveril takmer 1000 subjektov štátnej a verejnej správy. Hodnota preverovaných financií presiahla 25 miliárd eur, čo je zhruba na úrovni ročného štátneho rozpočtu.

Je to čoraz horšie

„Druhý problém, prečo je Slovensko v úpadku, je, že stagnuje hospodársky rast. SR sa za posledné dva roky prepadla v konkurencieschopnosti. Posunuli sme sa negatívnym smerom o viac ako trinásť priečok a obsadzujeme 63. miesto zo 69 posudzovaných ekonomík sveta,“ upozornil predseda NKÚ. Ide pritom o vyspelé ekonomiky Európy a sveta.

Foto: Pixabay

Úpadok krajiny podľa Andrassyho sprevádzajú aj regionálne rozdiely napriek využívaniu miliárd z eurofondov, pričom krajina sa neposúva dopredu, ale cúva. „Pod hranicu chudoby sa dostáva skoro milión obyvateľov, ľudia sú odkázaní na sociálnu pomoc štátu. Ak nedokážeme zlepšiť hospodársky rast, nedokážeme vyrobiť peniaze, ktoré by ohrozeným skupinám obyvateľov vedeli pomôcť,“ pokračoval šéf NKÚ.

Za najpodstatnejší problém označil Andrassy neustále, bezhlavé zadlžovanie sa krajiny. V tomto roku mal schodok štátneho rozpočtu dosiahnuť 6,2 miliardy eur, aktuálne je už o 100 miliónov eur vyšší. „Celkový dlh štátu sa už šplhá na úroveň viac ako 81 miliárd eur a peniaze z konsolidácie nepodporujú ekonomický rast,“ podotkol s tým, že sa míňajú na dôchodkový systém, na splácanie štátneho dlhu. Správa štátneho dlhu v tomto roku podľa neho stojí 2 miliardy eur.

Andrassy tiež informoval, že preto spracovali novú stratégiu rozvoja NKÚ na roky 2026 až 2030. Úrad chce byť súčasťou silných štátnych inštitúcií, plánuje zmeniť prípravu kontrol so zameraním na ich dosah vo verejnej správe. Veľkou výzvou je podľa neho aj odbornosť v štátnej správe. „Slovensko potrebuje zásadnú reformu v jeho fungovaní,“ dodal Andrassy a vyzval, aby politici skončili plytvať verejné financie, čo krajinu výrazne zadlžuje.

