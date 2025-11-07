Tu nevystúpi, má smolu: Ruský operný spevák dostal stopku, jeho koncert zrušili. Vláda rozhodnutie privítala

Vo Verone zrušili vystúpenie ruského operného speváka Ildara Abdrazakova a talianska vláda toto rozhodnutie privítala. Ruský basista mal spievať vo Veronskej filharmónii od 18. do 25. januára v Mozartovej opere Don Giovanni, píše TASR podľa agentúry Reuters.
Nadácia Arena di Verona, ktorá prevádzkuje veronské divadlo, vo štvrtok v krátkom vyhlásení oznámila, že Abdrazakov sa v opere neobjaví, ale neuviedla žiadny dôvod. Agentúra Reuters požiadala umelca o vyjadrenie. Jeho zástupca uviedol, že je príliš zaneprázdnený na to, aby poskytol rozhovor.
Spevák verejne podporuje Putina
Tento týždeň žiadala zrušenie jeho vystúpení Nadácia proti korupcii, ktorú založil zosnulý ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj. Abdrazakov verejne podporuje Vladimira Putina.
Taliansky minister kultúry Alessandro Giuli povedal, že ruské umenie a kultúra sú vítané, „keď slúžia ako nástroj dialógu a mieru medzi národmi“. Ale nie sú vítané, „keď sa stanú propagandistickým nástrojom slúžiacim despotickej moci, ktorá nemôže a nesmie mať občianske práva v slobodnom svete“.
Viceprezidentka Európskeho parlamentu Giuseppina Piciernová na sociálnej sieti X napísala, že zrušenie je víťazstvom nad „propagandou Putina a Kremľa“.
Pred rozpútaním ruskej vojny na Ukrajine vystupoval 49-ročný Abdrazakov v popredných koncertných domoch po celom svete vrátane londýnskej Covent Garden a Metropolitnej opery v New Yorku.
Reputácia špičkového operného speváka utrpela v dôsledku prepojenia na ruský režim, neochoty vyjadriť sa proti vojne na Ukrajine a účasti na kultúrnych projektoch podporovaných Kremľom.
Minulý rok Abdrazakov dostal od Putina prestížne štátne vyznamenanie a vymenovali ho za člena prezidentskej rady pre kultúru a umenie. Bol tiež menovaný za riaditeľa Sevastopoľského operného a baletného divadla na Kryme, ktorý Rusko po vojenskej okupácii v roku 2014 anektovalo.
Nahlásiť chybu v článku