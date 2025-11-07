Tu nevystúpi, má smolu: Ruský operný spevák dostal stopku, jeho koncert zrušili. Vláda rozhodnutie privítala

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
TASR
Zrušenie koncertu je víťazstvom nad „propagandou Putina a Kremľa, hovorí viceprezidentka Európskeho parlamentu.

Vo Verone zrušili vystúpenie ruského operného speváka Ildara Abdrazakova a talianska vláda toto rozhodnutie privítala. Ruský basista mal spievať vo Veronskej filharmónii od 18. do 25. januára v Mozartovej opere Don Giovanni, píše TASR podľa agentúry Reuters.

Nadácia Arena di Verona, ktorá prevádzkuje veronské divadlo, vo štvrtok v krátkom vyhlásení oznámila, že Abdrazakov sa v opere neobjaví, ale neuviedla žiadny dôvod. Agentúra Reuters požiadala umelca o vyjadrenie. Jeho zástupca uviedol, že je príliš zaneprázdnený na to, aby poskytol rozhovor.

Spevák verejne podporuje Putina

Tento týždeň žiadala zrušenie jeho vystúpení Nadácia proti korupcii, ktorú založil zosnulý ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj. Abdrazakov verejne podporuje Vladimira Putina.

Taliansky minister kultúry Alessandro Giuli povedal, že ruské umenie a kultúra sú vítané, „keď slúžia ako nástroj dialógu a mieru medzi národmi“. Ale nie sú vítané, „keď sa stanú propagandistickým nástrojom slúžiacim despotickej moci, ktorá nemôže a nesmie mať občianske práva v slobodnom svete“.

Viceprezidentka Európskeho parlamentu Giuseppina Piciernová na sociálnej sieti X napísala, že zrušenie je víťazstvom nad „propagandou Putina a Kremľa“.

Pred rozpútaním ruskej vojny na Ukrajine vystupoval 49-ročný Abdrazakov v popredných koncertných domoch po celom svete vrátane londýnskej Covent Garden a Metropolitnej opery v New Yorku.

Reputácia špičkového operného speváka utrpela v dôsledku prepojenia na ruský režim, neochoty vyjadriť sa proti vojne na Ukrajine a účasti na kultúrnych projektoch podporovaných Kremľom.

Minulý rok Abdrazakov dostal od Putina prestížne štátne vyznamenanie a vymenovali ho za člena prezidentskej rady pre kultúru a umenie. Bol tiež menovaný za riaditeľa Sevastopoľského operného a baletného divadla na Kryme, ktorý Rusko po vojenskej okupácii v roku 2014 anektovalo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šimkovičová tvrdo reaguje na protest proti Netrebko: Ľudí označila za nevychovaný dav, koncert si nenechala…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac