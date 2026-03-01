Trvá na pomste: Iránsky prezident označil zabitie najvyššieho iránskeho vodcu Chameneího za vyhlásenie vojny moslimom

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Pomsta za Chameneího smrť je „legitímnym právom a povinnosťou“, odkazuje.

Iránsky prezident Masúd Pezeškiján označil zabitie najvyššieho iránskeho vodcu Alího Chameneího pri sobotňajších americko-izraelských útokoch za „vyhlásenie vojny moslimom“. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP, píše TASR.

V stanovisku, ktoré odvysielala iránska štátna televízia, Pezeškiján uviedol, že atentát na najvyššiu politickú autoritu Iránskej islamskej republiky a významného šiitského vodcu je vnímaný ako otvorené vyhlásenie vojny moslimom, a najmä šiitom, všade na svete.

Pomstu berú ako morálny záväzok

V kondolenčnom vyhlásení Pezeškiján zdôraznil, že Irán považuje za svoj legitímny právny a morálny záväzok pomstiť smrť Chameneího a potrestať páchateľov aj objednávateľov tohto zločinu.

Irán potvrdil Chameneího smrť v noci na nedeľu. Na sociálnych sieťach o nej informoval aj prezident USA Donald Trump, ako aj Izrael.

Iránska štátna televízia spresnila, že Chameneí zahynul v sobotu ráno vo svojej rezidencii. Iránske médiá krátko predtým informovali, že pri americko-izraelských útokoch zahynuli aj štyria členovia Chameneího rodiny.

 

Irán po oznámení smrti najvyššieho duchovného vodcu vyhlásil 40-dňový smútok.

Izrael a USA načasovali svoj útok na Irán v sobotu tak, aby sa zhodoval so stretnutím Chameneího s jeho najvyššie postavenými poradcami, napísal predtým portál The Times of Israel.

Izraelskí predstavitelia uviedli, že Chameneí bol zabitý spolu so svojimi najbližšími spolupracovníkmi vrátane Alího Šamchaního, vplyvného bývalého tajomníka Rady národnej bezpečnosti, a Mohammada Pakpúra, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd.

Stanica CBS News uviedla, že pri americko-izraelských útokoch zahynulo približne 40 vysokopostavených predstaviteľov iránskeho režimu.

Hľadá sa vodca

Irán bude po smrti najvyššieho duchovného vodcu dočasne viesť triumvirát, ktorého členmi budú prezident Pezeškiján, šéf súdnictva Gholámhosejn Mohsení Edžeí a právny expert z Rady strážcov vybraný radou pre určovanie záujmov režimu. Vytvorenie takejto prechodnej rady je zakotvené v ústave Iránskej islamskej republiky, uvádza portál Times of Israel (TOI).

Podľa iránskeho zákona musí byť nový najvyšší vodca zvolený čo najskôr.

