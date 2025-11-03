Trump varuje svet: Tieto krajiny vraj tajne testujú jadrové zbrane, USA budú postupovať rovnako

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Trump minulý týždeň nariadil Pentagónu, aby okamžite začal s testovaním jadrových zbraní.

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že viaceré krajiny v tajnosti vykonali podzemné jadrové testy. Avizoval, že Spojené štáty budú postupovať rovnako. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rusko testuje a Čína testuje, ale nehovoria o tom,“ vyhlásil šéf Bieleho domu v relácii 60 Minutes stanice CBS News. „Nechcem, aby boli USA jedinou krajinou, ktorá neuskutočňuje testy,“ pokračoval a dodal, že jadrový arzenál testuje aj Severná Kórea a Pakistan.

Nariadil okamžité testy jadrových zbraní

Trump minulý týždeň nariadil Pentagónu, aby okamžite začal s testovaním jadrových zbraní. Tento krok oznámil pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei a len deň potom, ako ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice.

Podľa AFP nie je známe, že by iná krajina okrem Severnej Kórey vykonala v priebehu posledných desaťročí jadrový výbuch. Rusko a Čína neuskutočnili takéto testy od roku 1990, respektíve 1996. Trump sa však domnieva, že spomínané krajiny takéto testy robia v tajnosti.

Hoci sú mocné, svet je veľký. Nemusíte nevyhnutne vedieť, kde testujú,“ konštatoval. Americký prezident tvrdí, že testy uskutočňujú pod zemou. Ľudia preto presne nevedia, čo sa deje, a pociťujú len malú vibráciu.

Americká Titan 2. Foto: Mike McBey, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Spojené štáty podľa viceprezidenta J. D. Vancea otestujú svoj jadrový arzenál, aby zistili, či riadne funguje. Neobjasnil však, aký typ testu – či nosičov alebo explózií jadrových hlavíc.

Americký minister energetiky Chris Wright v nedeľu uviedol, že testy jadrových zbraní, ktoré nariadil Trump, nebudú v súčasnosti zahŕňať nukleárne explózie.

Myslím si, že testy, o ktorých teraz hovoríme, sú systémovými testami,“ povedal Wright v rozhovore pre stanicu Fox News. „Nie sú to jadrové výbuchy. Je to niečo, čo nazývame nekritické explózie,“ doplnil.

Agentúra Reuters objasnila, že ide o skúšky všetkých mechanických a elektronických súčastí jadrovej zbrane bez skutočného jadrového výbuchu. Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992; Moskva dva roky predtým, teda ešte za existencie Sovietskeho zväzu.

USA sú od roku 1996 signatárom Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, ktorá zakazuje všetky testy atómových výbuchov, či už na vojenské alebo civilné účely.

