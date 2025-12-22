Trump spravil rozhodnutie, ktoré priamo ovplyvní aj Slovensko: Ide o nezvyčajný krok, píše Politico

Americká vláda odvoláva takmer 30 kariérnych diplomatov z postov veľvyslancov alebo iných vysokých pozícií na ambasádach. Toto rozhodnutie sa týka aj Slovenska, uviedla v nedeľu s odvolaním sa na predstaviteľov rezortu diplomacie USA tlačová agentúra Associated Press (AP), informuje TASR.
Vedúcim diplomatických misií v najmenej 29 krajinách minulý týždeň oznámili, že ich pôsobenie vo funkcii sa skončí v januári budúceho roka, povedali dvaja predstavitelia ministerstva zahraničných vecí USA. O interných personálnych rozhodnutiach hovorili pod podmienkou anonymity.
Čistky po Bidenovi
V Európe sa to podľa nich týka aj Čiernej Hory, Severného Macedónska a Slovenska. Ďalšie zmeny prebehnú v Afrike, Ázii či Amerike.
Všetci títo diplomati sa svojich postov ujali za vlády predošlého prezidenta USA Joea Bidena, no zotrvali na nich počas odvolávania v prvých mesiacoch po návrate Trumpa do Bieleho domu, zameraného najmä na politických nominantov.
Ako prvý o novom odvolávaní veľvyslancov informoval americký spravodajský portál Politico, ktorý konkrétne krajiny nespomínal, napísal však, že ide o nezvyčajný krok, pretože sa týka kariérnych diplomatov. Podľa AP už znepokojenie vyjadrili viacerí kongresmani i odbory.
Veľvyslanci USA pôsobia vo svojich funkciách podľa uváženia prezidenta, obvykle však v nich zostávajú tri až štyri roky. Tí, na ktorých sa reorganizácia vzťahuje, neprídu o prácu v zahraničnej službe, vrátia sa však do Washingtonu a budú vykonávať iné úlohy, ak si to budú želať, uviedli zdroje AP.
Vraj je to štandard
Ministerstvo zahraničných vecí USA sa odmietlo vyjadriť ku konkrétnemu počtu dotknutých veľvyslancov, zmeny však obhajovalo a označilo ich za proces, ktorý je štandardný pre každú americkú vládu. Veľvyslanec je „osobným reprezentantom prezidenta a je právom prezidenta zabezpečiť, aby mal v týchto krajinách ľudí, ktorí presadzujú agendu America First“ (Amerika na prvom mieste), uviedlo ministerstvo.
