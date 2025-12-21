Polícia má v rukách tragický prípad: Žena mala zastreliť vlastnú matku. Susedia nechápu, čo sa stalo

K tragickému incidentu malo dôjsť v noci zo soboty na nedeľu v jednom z rodinných domov v českom Šternbersku. Polícia zadržala jednu osobu podozrivú z vraždy.
Ako informuje web CNN Prima News, susedov po polnoci zobudil nezvyčajný hluk. Na dome je vidieť prestrelené okno, ale nie je jasné, čo presne sa odohralo. Kriminalisti zadržali jednu osobu podozrivú z vraždy. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie a polícia sa o viac informácií podeliť nemohla.
Olomoučtí krajští kriminalisté se od brzkých ranních hodin zabývají násilným úmrtím ženy v rodinném domě na Šternbersku. V této souvislosti jsme zadrželi jednu osobu. Kriminalisté prověřují čin pro podezření z vraždy. Více informací sdělíme, jakmile to bude možné.#policieolk
— Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2025
