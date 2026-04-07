Trump sa nevie preniesť cez Grónsko, ktoré nedostal a chcel mať. Z Európy aj NATO je vraj veľmi sklamaný

Lucia Mužlová
TASR
Podobné pocity má malé dieťa, keď mu rodičia nechcú dovoliť sladkosti.

Americký prezident Donald Trump povedal, že jeho kritika Severoatlantickej aliancie (NATO) má korene v nedávnom spore týkajúcom sa Grónska, o ktoré opakovane prejavoval záujem. Grónsko je poloautonómnym územím Dánska, ktoré je členským štátom NATO. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.

Trump v poslednom čase čoraz viac kritizuje Alianciu v súvislosti s jej neochotou pomôcť Spojeným štátom vo vojne s Iránom. Minulý týždeň dokonca vyhlásil, že vážne uvažuje o vystúpení USA z NATO, ktoré označil za papierového tigra.

„Ak chcete poznať pravdu, celé sa to začalo Grónskom,“ povedal Trump v pondelok večer na tlačovej konferencii v Bielom dome. „Chceme Grónsko. Oni nám ho nechcú dať. A ja som povedal: ‚Tak dovi‘,“ tvrdil.

Keď Trump nedostane to, čo chce

Šéf Bieleho domu v uplynulých mesiacoch opakovane hrozil prevzatím kontroly nad Grónskom. Snahu získať najväčší ostrov na svete odôvodňoval národnou bezpečnosťou Spojených štátov a údajnou prítomnosťou Číny a Ruska v oblasti. V januári ale od svojej hrozby upustil po tom, ako s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem oznámil vytvorenie rámca budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a širšieho arktického regiónu.

Tento spor okrem toho, že vyvolal v celej Európe obavy, viedol Dánsko podľa médií k tomu, že začalo pripravovať núdzové plány pre prípad invázie USA na ostrov.

Trump pondelkovú tlačovú konferenciu využil podľa Politica na to, aby zintenzívnil svoju kritiku NATO a obvinil svojich spojencov, že počas vojny s Iránom nepodporili USA. „Myslím si, že tým bude NATO poznačené navždy,“ povedal americký prezident s tým, že je „veľmi sklamaný“ z nedostatku podpory.

Niektoré členské štáty NATO odmietli poskytnúť USA prístup na vojenské základne na svojom území, odkiaľ americké ozbrojené sily chceli operovať v Iráne, alebo tiež odmietli povoliť prelety americkým vojenským lietadlám. Európske vlády nereagovali ani na opakované výzvy, aby pomohli s otvorením Hormuzského prielivu.

V snahe zmierniť napätie sa má v stredu s Trumpom, americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a ministrom obrany Petom Hegsethom vo Washingtone stretnúť generálny tajomník NATO Mark Rutte.

Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
