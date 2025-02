Trump opäť úraduje: Prezident sa nechce vzdať Gazy a prišiel s podobným rozhodnutím, ako už máme v Európe

Americký prezident Donald Trump zopakoval v nedeľu svoj návrh, aby USA získali kontrolu nad Pásmom Gazy. Týmto spôsobom chce okrem iného zabezpečiť, aby sa do tejto pobrežnej palestínskej enklávy nevrátilo militantné hnutie Hamas, informuje TASR na základe správ svetových agentúr.

„Sme odhodlaní vlastniť ho, vziať si ho a zabezpečiť, aby sa Hamas nevrátil. Nie je do čoho sa vrátiť. Je to rumovisko. Zvyšok bude zbúraný,“ povedal Trump na palube lietadla Air Force One počas cesty z Floridy do New Orleansu, kde sa zúčastnil na finálovom zápase ligy amerického futbalu (Super Bowl).

Trumpove odvážne plány

Časti Pásma Gazy by podľa neho mohli obnoviť iné krajiny Blízkeho východu. Je tiež otvorený možnosti povoliť niektorým palestínskym utečencom vstup do Spojených štátov, ale takéto žiadosti sa budú posudzovať od prípadu k prípadu. Trump zopakoval svoje skoršie vyhlásenie, že Palestínčania žijúci v Pásme Gazy by mali oblasť opustiť. Podľa neho sa tam ani nechcú vrátiť.

„Jediný dôvod, prečo hovoria o návrate do Gazy, je ten, že nemajú inú možnosť. Keď budú mať alternatívu, nebudú sa chcieť vrátiť do Gazy,“ vyhlásil šéf Bieleho domu. Hamas najnovšie Trumpove výroky odsúdil. „Palestínčania by zmarili akékoľvek plány na svoje vyhnanie. Pásmo Gazy nie je nehnuteľnosť, ktorú možno predať alebo kúpiť. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho okupovaného palestínskeho územia,“ uviedol Izzát ar-Rašk, člen politického byra Hamasu.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu taktiež oznámil, že poveril ministra financií Scotta Bessenta, aby zastavil výrobu jednocentových mincí známych aj ako penny. Uviedol to v nedeľu v príspevku na svojej platforme Truth Social. „Spojené štáty príliš dlho razili centy, ktoré nás doslova stáli viac ako dva centy. Toto je plytvanie!“ napísal Trump.

Koniec jednocentoviek

Jednocentové mince sa začali raziť v roku 1793. Od roku 1909 zdobí prednú stranu mince, ktorá je vyrobená zo zinku a medi, profil prezidenta Abrahama Lincolna. V USA sa už roky vedie diskusia o tom, či treba skončiť razenie jednocentových mincí. V Kongrese bolo predložených niekoľko zákonov, ktoré však neprešli.

Trumpov príkaz by si pravdepodobne vyžadoval súhlas zákonodarcov, no zastaviť razbu jednocentoviek bude zrejme môcť aj minister financií, uviedol v januári profesor ekonómie Robert Triest z Northeastern University. Ceny by sa následne pravdepodobne zaokrúhlili na najbližších päť centov. Jednocentové mince sa v roku 2012 prestali raziť v Kanade. Vláda to zdôvodnila výrobnými nákladmi 1,6 centa za kus a klesajúcou kúpnou silou obyvateľstva v dôsledku inflácie.