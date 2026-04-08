Trump je spokojný, s Iránom chce spolupracovať: Oznámil nové 50-percentné clo pre krajiny, ktoré tam dodávajú zbrane

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Donald Trump chce spolupracovať s Iránom.

Spojené štáty uvalia s okamžitou platnosťou 50-percentné clo na všetok dovoz z ktorejkoľvek krajiny, ktorá dodáva zbrane Iránu, oznámil v stredu americký prezident Donald Trump. Na ktoré konkrétne štáty by sa malo opatrenie vzťahovať, nespresnil, informuje TASR.

USA budú s Iránom spolupracovať. Chcú odstraňovať obohatený urán. Podľa Trumpa v krajine došlo k pozitívnej zmene režimu a aj preto bude rokovať o zrušení sankcií.

„Urán sa tam obohacovať nebude a Spojené štáty v spolupráci s Iránom vykopú a odstránia všetok pochovaný jadrový ‚prach‘,“ napísal Trump. V zátvorke k tomu bez jednoznačnej zmienky spomenul bombardéry B-2. Tento typ bombardérov Spojené štáty použili pri útoku na iránske jadrové zariadenia vlani v júni. Trump vtedy oznámil, že tieto zariadenia boli úplne zničené.

Americký prezident vo svojom najnovšom príspevku tiež uviedol, že USA s Iránom rokujú o colných a sankčných úľavách. „Mnohé z tých 15 bodov sú už dohodnuté,“ dodal v súvislosti s americkým mierovým plánom z marca. Plán odovzdal Iránu Pakistan ako sprostredkovateľ.

Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social, ktorý zverejnil niekoľko hodín po oznámení dvojtýždňového prímeria vo vojne s Iránom, napísal, že nové clo bude voči daným krajinám zavedené bez výnimky.

Irán sa pri dodávkach zbraní spolieha predovšetkým na Rusko. Krajiny, na ktoré sú uvalené z rôznych dôvodov západné sankcie, minulý rok uzavreli „strategické partnerstvo“, ktoré zahŕňa aj spoluprácu vo vojenskej a zbrojnej oblasti.

Moskva sa do konfliktu na Blízkom východe okrem vyjadrení podpory Teheránu oficiálne nezapája, viaceré americké médiá vrátane stanice CNN a denníka The Washington Post však informovali, že Rusko poskytuje Iránu údaje o polohe a pohybe amerických vojakov, lodí a lietadiel.

Spojené štáty od opätovného nástupu Trumpa do prezidentského úradu používajú clo ako nástroj nátlaku a vyjednávania. Najvyšší súd USA nedávno označil spôsob, akým boli prezidentom zavedené mnohé globálne tarify, za nezákonné.

Hizballáh je vraj na prahu víťazstva, USA sú oslabené

Proiránske šiitské hnutie Hizballáh tvrdí, že stojí „na prahu veľkého a historického víťazstva,“ informovala agentúra AFP, píše TASR. Hizballáh sa zatiaľ oficiálne nevyjadril k oznámeniu prímeria vo vojne Spojených štátov a Izraela proti Iránu, ale od stredy 01:00 h miestneho času už údajne na Izrael neútočí.

Izraelská armáda však napriek tomuto prímeriu v stredu ráno podnikla niekoľko útokov na juh Libanonu a vyzvala civilistov, aby sa evakuovali z ďalších oblastí.

Hormuzským prielivom preplávali prvé lode: Ich bezpečný prechod je kľúčový, uviazlo tam 200 tankerov

