Trump chce meniť očkovaciu politiku v krajine: Deti už nechcú očkovať podľa odporúčaní, môže to spôsobiť katastrofu

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
Ešte v piatok bolo v USA zmiernené dlhoročné odporúčanie, aby novorodenci dostali vakcínu proti hepatitíde B bezprostredne po narodení.

Americký prezident Donald Trump v piatok nariadil preskúmanie odporúčaní týkajúcich sa očkovania detí v USA. Ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho a americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zároveň poveril porovnaním amerických odporúčaní s odporúčaniami iných vyspelých krajín a ich prípadným upravením, informovala v sobotu agentúra DPA.

Z usmernenia vydaného Bielym domom zároveň vyplýva, že ak sa porovnaním týchto politík identifikujú „lepšie“ prístupy, americké odporúčania by sa mali aktualizovať.

Vo svojom usmernení Trump uviedol, že k januáru 2025 „USA odporúčali očkovanie všetkých detí proti 18 chorobám“, čím „výrazne vyčnievajú v počte očkovaní odporúčaných pre všetky deti“.

Argumentoval, že „porovnateľné vyspelé krajiny odporúčajú menej detských očkovaní – Dánsko len proti 10 chorobám s vážnymi zdravotnými rizikami, Japonsko proti 14 a Nemecko proti 15 chorobám“.

Novorodencov nebudú povinne očkovať proti hepatitíde B

Usmernenie obsahuje aj upozornenie, že i „ďalšie súčasné odporúčania USA týkajúce sa detského očkovania sa odchyľujú od politík vo väčšine vyspelých krajín“. DPA podotkla, že z textu nie je jasné, čo má Biely dom konkrétne na mysli.

Ešte v piatok bolo v USA zmiernené dlhoročné odporúčanie, aby novorodenci dostali vakcínu proti hepatitíde B bezprostredne po narodení. Trump označil túto zmenu za „veľmi dobré rozhodnutie“.

Foto: pexels

DPA objasnila, že poradný výbor CDC po novom odporúča, aby ženy s negatívnym testom na hepatitídu B mohli po konzultácii s lekárom rozhodnúť, či ich dieťa dostane túto vakcínu hneď pri narodení. Panel navrhol počkať s prvou dávkou vakcíny najmenej do dvoch mesiacov veku dieťaťa.

Toto odporúčanie musí ešte formálne potvrdiť riaditeľ CDC, čo sa však považuje len za formalitu.

Rozhodnutie poradného výboru CDC o vakcíne proti hepatitíde B medzičasom ostro kritizoval guvernér Kalifornie Gavin Newsom, ktorý v tejto súvislosti odkázal na spoločné vyhlásenie viacerých štátov.

Štáty Kalifornia, Oregon, Washington a Havaj obvinili poradnú skupinu CDC, že pred schválením zmeny nepredložila „žiadne dôveryhodné dôkazy“, ktoré by ju odôvodňovali. Vedenia týchto štátov odporučili, aby novorodenci aj naďalej dostávali prvú dávku vakcíny do 24 hodín po narodení a zdôraznili, že ďalšie dávky sú nevyhnutné na ochranu dojčiat a malých detí.

„Univerzálne očkovanie proti hepatitíde B pri narodení zachraňuje životy a odvrátenie sa od tejto vedy je nezodpovedné,“ uviedol Newsom, demokrat a ostrý kritik Trumpa.

„Ideologická politika Trumpovej administratívy naďalej zvyšuje náklady – pre rodičov, novorodencov aj pre náš systém verejného zdravia,“ dodal.

Hoci CDC vydáva celoštátny očkovací kalendár, jednotlivé americké štáty sa môžu rozhodnúť, do akej miery budú federálne odporúčania dodržiavať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac