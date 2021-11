Tri sestry založili jedinečný bazár s oblečením: Zisk si však nenechávajú, rodinám v núdzi rozdávajú po 500 eur

Online bazáre, ktoré sa venujú sprostredkovaniu kúpy a predaja oblečenia, sa vďaka sociálnym sieťam dostali v posledných rokoch výrazne do popredia. V tomto prípade však nejde o zháňanie prehnane drahých vecí prestížnych značiek, ale o občianske združenie troch sestier, ktorých cieľom je hlavne finančne pomôcť ľudom v núdzi.

V rozhovore s OZ RecyVeci sa dočítate aj: Ako vznikla myšlienka o tvorbe tejto iniciatívy

Či je práca s bazárom ich finančným zdrojom

Aké majú nároky na oblečenie, ktoré od ľudí prevezmú

Podľa čoho vyberajú rodiny v núdzi, ktorým rozdávajú 500 eur

Ako sa do propagácie RecyVeci dostali mená Milan “Junior” Zimnýkoval či Mirka Partlová

Lenka, Slávka a Danka sú tri mladé baby, ktoré sa popri svojich pracovných a študentských povinnostiach rozhodli založiť iniciatívu RecyVeci. Ide o bazár s oblečením, ktorý však nefunguje na klasickom princípe. Sestry Tkáčové sa rozhodli, že budú predávať nosené oblečenie a za zisk opakovane obdarujú sumou 500 eur rodinu, ktorej to veľmi pomôže.

Ako vznikla myšlienka o založení RecyVeci?

Myšlienka RecyVeci vznikla naozaj veľmi jednoducho, dá sa povedať až neplánovane. Najstaršia sestra Danka v jednej sesterskej debate povedala nápad o vytvorení bazáru, pretože sme mali zvyšné oblečenie, ktoré bolo použiteľné a nenosili sme ho. Vstúpila som do toho ja (Lenka, pozn. autora) najmladšia s charitatívnou myšlienkou, no a Slávka sa toho chytila a vymyslela názov ,,RecyVeci“. Takto spontánne vznikla myšlienka, dnes už spoločné sesterské občianske združenie.

Sympatický projekt, ktorý však nie je vašim zdrojom zárobku. Čomu sa vy tri sestry venujete pomimo tohto?

Presne tak, občianske združenie je naša dobrovoľnícka práca, tak pomimo toho máme prirodzene iné aktivity, ktorým sa venujeme tiež. Najstaršia Danka pracuje na základnej škole, má tiež syna Adamka, ktorému venuje svoj voľný čas, keď príde z práce. Slávka, tá študuje konzervatórium v Bratislave, popritom tvorí, spieva a hrá. Ja, Lenka, som najmladšia, študujem žurnalistiku v Bratislave, okrem toho píšem, pracujem v divadle Astorka Korzo 90´ a spolu so Slávkou tiež pomimo našich povinností opatrujeme deti.

V dnešnej dobe sú rôzne online bazáre pomerne zvyčajné, chceli ste, aby vás charitatívny odkaz odčlenil od ostatných?

My veríme, že tento „bazár“, naše občianske združenie, už odčlenené je. Myšlienkou, ktorá spája vrstvy spoločnosti, ktorá učí spolupatričnosti, pomoci, humanitárnosti a tiež myšlienke, ktorá hovorí o tom, aké dôležité je starať sa o našu Zem. Aké dôležité je nevytvárať zbytočný odpad, aké dôležité je uvedomiť si, že si nepotrebujeme kúpiť novú kabelku či sveter každý mesiac, a že nakupovať v sekáčoch, bazároch, jednoducho prijímať veci z druhej ruky, to nie je žiadna hanba. Práve naopak.

Aké máte nároky na oblečenie, ktoré od ľudí prevezmete?

Keď sa nás niekto opýta, aké oblečenie prijímame, odpovieme vždy jednoducho: ,,Keď sa pozriete na daný kúsok, ktorý chcete darovať a pri pohľade naň si poviete, že za toto by bol ešte ochotný niekto zaplatiť, pretože je to zachovalé, čisté a nepoškodené, to je správny kúsok do RecyVeci.“ Trvalo nám to istý čas, naučiť ľudí, že my nie sme zberný kontajner. Že sa k nám nedávajú veci, ktorých sa chce niekto vyslovene striasť. Práve preto sme vymysleli systém formulára na darovanie oblečenia, ktorý nájdete na našom webe www.recyveci.sk. Tam je potrebné nahrať súbor odfoteného oblečenia, ktoré chcete darovať. My následne vyberieme, čo vieme a môžeme prijať a následne tak s vami dohodneme vyzdvihnutie šatstva.

Ako reagujete vtedy, keď oblečenie nespĺňa vaše požiadavky? Urážajú sa dotyční po „odmietnutí“?

Nestalo sa nám, aby sa niekto urazil. Skôr sa stretávame s tým, že nám niekto povie alebo napíše, že nemá čas nafotiť oblečenie, ktoré chce darovať. Ide len o jednoduché a rýchle odfotenie toho, o čo ide. Netreba foto žiadnych veľkostí, ani odfotenie oblečenia z každej strany. Verte, pre vás je to jedna taška, pre nás množstvo práce a času, keď nám prídu mechy oblečenia, ktoré tak musíme nanovo triediť, vyraďovať a podobne. Napriek tomu to rešpektujeme, ale v tom prípade oblečenie neprijímame.

Koľko asi trvalo, kým sa ste sa rozbehli do súčasnej podoby?

Samozrejme, dielo je stále v procese rastu. A to je dobré. Keď by sme prišli do bodu stagnácie, niečo by asi nebolo v poriadku. Naše dnes už občianske združenie trvá rok a päť mesiacov a tešíme sa na to, čo nám ešte prinesie do cesty a čo my, naopak, prinesieme do cesty mnohým ďalším ľuďom a rodinám.

Za vyzbierané peniaze obdarúvate rodiny v hmotnej núdzi sumou 500 eur. Podľa čoho ich zvyčajne vyberáte?

Rodiny sa k nám „hlásia“ samé, alebo nám o nich napíše niekto, kto danú rodinu pozná a vie, ako veľmi by potrebovala istú finančnú záplatu. Od daných rodín vyžadujeme konkrétne informácie práve kvôli tomu, aby sme vedeli posúdiť, aký je to prípad, čo sa tam vlastne stalo a prečo by potrebovali pomoc. Nie je to o žiadnej zvedavosti, je to o prirodzených overeniach informácií pred obdarovaním. Najväčšie overenie však nastáva v momente, keď cestujeme za danou rodinou, osobne ich navštívime a z ruky do ruky im finančný dar odovzdáme. Vtedy vidíme, že je to realita. Takéto emócie, životy, to sa nedá len tak hrať.

Do iniciatívy sa zapojili mnohé známe osobnosti. Oslovujete ich vy?

Zapojili, boli a sú veľmi ochotní a otvorení tejto myšlienke, čomu sa veľmi tešíme! Zvyčajne ich oslovujeme my, no dĺžku a formu spolupráce si vyberá každý z nich slobodne a sám.

Kde vás môžeme nájsť, respektíve si od vás niečo fyzicky kúpiť?

Ako som už spomínala, nájsť nás pod názvom nášho občianskeho združenia viete na Facebooku, Instagrame a našom e-shope www.recyveci.sk. Na týchto platformách si viete čokoľvek kúpiť a pomôcť nám tak rýchlejšie vyzbierať finančnú čiastku pre danú slovenskú rodinu v hmotnej núdzi.

Poznáte vo vašom okolí, respektíve na Slovensku aj iné organizácie s podobnou iniciatívou?

Poznáme občianske združenia, ktoré sa zameriavajú na pomoc rodinám, no ich formou k dosiahnutiu tohto cieľa nie je predaj šatstva a recyklácie. Poznáme bazáre, ktoré predávajú oblečenie, recyklujú, no výťažok neputuje rodinám v núdzi. Bez pochýb, je mnoho občianskych a iných zdužení, ktoré pomáhajú akýmkoľvek spôsobom, a to je dôležité. Nedegradovať sa na lepších a horších, viac a menej pomáhajúcich, no hlavne snažiť sa o spoločný cieľ a dobro.