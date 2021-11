5 vecí, vďaka ktorým môžeme jednoducho zredukovať odpad, no aj tak na ne stále zabúdame

Klimatická kríza a s ňou spojené zmeny na našej planéte sa týkajú každého jedného človeka. Aj keď je to beh na dlhú trať, dnes už každý môže prispieť k zlepšeniu tejto situácie tým, že začne s akýmkoľvek malým krokom. Či už pôjde o výmenu plechoviek a PET fliaš za vratné sklo alebo presný zoznam nákupu a následné vyhnutie sa vyhadzovaniu nadbytočných potravín.

Ekologický prístup k životu dnes patrí k najtrendovejším témam. Snaha početných kampaní a projektov s rôznym zámerom je primárne tá, aby sa redukoval zbytočný, ťažko rozložiteľný odpad a tiež znižovala uhlíková stopa pri výrobe. Vďaka modernej dobre informácií je možnosť dočítať sa o množstve spôsobov, ktoré výrazne prispejú k zmenšovaniu odpadu a pomôžu znižovať uhlíkovú stopu.

Postupné odstránenie ťažko rozložiteľných materiálov a ich výmena za ekologickejšie alternatívy je cieľom nielen výrobných spoločností, ale aj samostatných štátov či nadnárodných organizácií, ktoré tým posielajú do sveta jednoznačný odkaz – pomoc planéte je na prvom mieste. A keďže spôsobov, ako sa dá pomôcť našej Zemi je naozaj mnoho, my sme z nich vybrali 5 efektívnych aktivít, ktoré nevyžadujú takmer žiadnu drastickú životnú zmenu, no výrazne tým pomôžu k zredukovaniu odpadu minimálne vo vašom okolí.

Vratné fľaše

Politika vratných obalov z akéhokoľvek materiálu a redukovanie nadbytočného odpadu sú pre udržateľnosť ekoprístupu jedny z najlepších metód, aké má bežný spotrebiteľ k dispozícii. V zahraničí je bežným javom, že do automatu na zber vratných fliaš patria aj plechovky a PET fľaše, zatiaľ čo na Slovensku máme doposiaľ najväčšie skúsenosti primárne s vratným sklom.

A práve vratné sklo je budúcnosť znižovania výrobných emisií vďaka svojej znovupoužiteľnosti. Vzorom nastavenia a fungovania tejto stratégie môže byť aj Plzeňský Prazdroj Slovensko, ktorý na základe vlastných výskumov určil vratné sklo ako najvhodnejší obal pre pivo v maloobchode z pohľadu uhlíkovej stopy a šetrnosti voči životnému prostrediu. Pivovarníci však chcú ísť ešte ďalej, preto v tomto roku prišli s veľkou zmenou. Boli ňou etikety na sklenených fľašiach ikonického piva Pilsner Urquell, keď pôvodné hliníkové fólie a plastové nálepky nahradili nové papierové, vďaka ktorým sa všetky súčasti sklenenej fľaše stali úplne recyklovateľné a pivovar tak ušetrí viac ako 100 ton odpadu ročne.

Vedeli ste, koľkokrát dokážu v Prazdroji opakovane naplniť jednu vratnú sklenenú fľašu? Ich dáta potvrdzujú, že v priemere je to možné až 17-krát. Fľaša sa buď znova naplní a distribuuje alebo ak je poškodená, posunie do sklární na recyklovanie.

Všeobecná osveta o balených nápojoch prišla so začiatkom koronakrízy, kedy sa zavreli podniky a ľudia boli odkázaní len na kúpu svojich obľúbených nápojov domov. Prazdroj v tej dobe začal aktívne podporovať vratné sklenené fľaše, vďaka čomu sa tento druh obalu stal v roku 2020 zatiaľ najdynamickejšie rastúcim segmentom. Aktuálne ide o druhé najpredávanejšie balenie na Slovensku. “Zákazníkov sme motivovali ku kúpe piva vo vratných sklenených fľašiach počas celého minulého roka. Keď sme sa rozhodovali, na ktoré z balení sa zameriame, stavili sme práve na ne a ukázalo sa, že to bol správny krok,” uvádza Dávid Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce v Plzeňskom Prazdroji na Slovensku.

Čo majú spoločné značky ako Šariš, Topvar, Radegast, Frisco či Gambrinus? Všetky patria do pivnej rodiny Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Veľa ľudí na Slovensku stále považuje pivo v sklenenej fľaši za najkvalitnejšiu formu obalu. Plzeňský Prazdroj Slovensko však pracuje aj na znižovaní odpadu pri využití plechoviek. Tento druh balenia tvoril v minulom roku takmer polovicu produkcie Prazdroja, no na lepšie časy svitá už s príchodom roka 2022. Hliník, z ktorého sú vyrobené, je totiž surovinou s vysokým potenciálom. Ten sa naplno rozvinie vďaka novému systému zálohovania, ktorý sa na Slovensku spustí od nového roka.

Pivo vo vratnom skle predstavuje na Slovensku 23 % balených pív Prazdroja. Koľko je to však u susedov v Česku? V Česku je tento typ obalu obľúbenejší, keďže predstavuje až 45 % predaja.

Ľudia tak odovzdaním plechoviek do zberných automatov prispejú k čistejšej prírode aj nižšej uhlíkovej stope. Na výrobu plechovky z recyklátu je totiž potrebných až o 95% menej energie oproti plechovke, ktorá je vyrobená z nového hliníka. Zálohový systém tak sprístupní možnosť prakticky nekonečnej recyklácie bez dopadu na kvalitu hliníka. A z plechovky tak bude znova môcť byť plechovka.

Čapované mlieko z automatu

Táto metóda je dokonalým príkladom, že na šetrenie odpadov a ekológiu sa myslelo ešte oveľa skôr, kým sa to v médiách stalo hlavnou témou. Na Slovensku fungujú mliečne automaty už viac než jednu dekádu, pričom za ten čas si dokázali u ľudí získať veľkú popularitu. Tieto stroje nájdeme v každom väčšom meste na Slovensku a ich vplyv na zníženie odpadu je výrazný. Veď čo je lepšie, ako si prísť “načapovať” čerstvé mlieko od lokálnych farmárov a poľnohospodárskych družstiev do fliaš, ktoré môžete používať prakticky dookola.

Namiesto častého kupovania jednorazových krabíc, respektíve sklenených fliaš s mliekom, si tak vyčleníte rôzne nádoby, ktoré vám poslúžia na dlhodobej báze. Pravdou je, že mlieko z týchto zariadení môže byť o čosi drahšie ako balené v obchodoch, no zároveň máte istotu, že ide o poctivý a čerstvý produkt, ktorého kúpou podporíte aj poľnohospodársky segment vo vašom regióne.

Nekupujte baliaci papier, darčeky baľte do novín či letákov

Baliaci papier je v období Vianoc asi rovnako nedostatkovým tovarom, ako v Spojených štátoch moriak na Deň vďakyvzdania. Ošiaľ ohľadom balenia darčekov však platí aj pred rôznymi inými príležitosťami, ktoré nás počas roka stretnú. Poznáme to, eufória nadšenia z toho, čo sa asi skrýva pod krásnym farebným a vzorovaným papierom, je mnohokrát obhájiteľne silnejšia, než myšlienka na odpad a životné prostredie.

Väčšina roztrhaného baliaceho papiera však neskôr ostane len na vyhodenie, čím sa zbytočne navyšuje odpad. Alternatívu v tomto prípade otvára idea balenia darčekov do papierov, ktoré už máte aj tak doma. Prečítané noviny, minulé číslo mesačníka či rozmerné letáky, ktoré vám pravidelne pristávajú v poštových schránkach – to všetko sa dá jednoducho využiť na zabalenie darčekov. A nielenže sa tým podporí znižovanie odpadu, no vaše balenia tak môžu odrazu dostať oveľa umeleckejší vzhľad.

Zaobstarajte si drevený príbor/ekopohár na kávu

Vedeli ste, že necelých 80 % odpadu vo svetovom oceáne tvoria plasty? Európska únia začala od júla 2021 striktnú politiku voči výrobe aj predaju jednorazových plastov vrátane príborov, tanierov či slamiek, ktorá by mala do roku 2027 úplne vyčistiť prostredie členských štátov od hromadenia odpadu. Cestou je v tomto prípade udržateľnosť. Idea hovorí o tom, aby sme si aj v donáškových službách vyberali reštauráciu podľa toho, kde podporujú životné prostredie dreveným príborom či papierovou slamkou.

Vo svojej podstate však nejde o žiadne skomplikovanie si situácie, ba práve naopak. Mať svoj vlastný eko pohár na akýkoľvek nápoj je dnes praktickým riešením najmä v prípade, keď obľubujete napríklad kávu so sebou. A zvlášť v tejto dobe koronavírusu sa vlastným “náradím” zabezpečíte nielen ekologicky, ale najmä hygienicky.

Naplánujte si, čo kupovať a vyhnete sa vyhadzovaniu potravín

Chodiť pravidelne do potravín s pocitom obrieho hladu a nepremysleným nákupným zoznamom škodí nielen vašej peňaženke, ale výrazne aj životnému prostrediu. Podľa environmentálneho projektu OSN totiž priamo v odpadkoch skončí až 17 % jedla, ktoré bolo pripravené pre ľudskú konzumáciu. Táto problematika trápi dlhodobo Spojené štáty americké, ale aj Veľkú Britániu. Ako uvádza informácia z databázy OSN, na Britských ostrovoch sa domácnosti ročne zbavia dokopy 6,7 miliónov ton potravín, ktoré neskonzumovali.

Ako na väčšinu ekologických hrôz, aj na túto cestu do záhuby existuje jednoduché riešenie. Posadiť sa a v pokoji premýšľať, čo vám treba v obchode kúpiť, je určite veľkým krokom vpred pre následné zbytočné vyhadzovanie a hromadenie odpadu, ale zároveň sa z toho môže stať príjemný relax aj pre váš rozpočet.