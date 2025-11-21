Tri kraje sú v pohotovosti: Polícia spustila rozsiahlu akciu Dallas. Protizločinecká jednotka zasahuje na viacerých adresách

V Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji vykonáva polícia od štvrtka (20. 11.) večera rozsiahly zásah. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek s tým, že ide o akciu s názvom Dallas.
Zásah vykonáva Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ v súčinnosti s odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. „Aktuálne sú na miestach vykonávané všetky potrebné procesné úkony. Viac informácií poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ uviedol Hájek.
