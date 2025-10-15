Tragická nehoda na diaľnici, tvoria sa veľké kolóny: Pri zrážke dodávky s kamiónom zomrel jeden človek

Na diaľnici D1 na 33. kilometri v smere do Bratislavy došlo v stredu ráno k dopravnej nehode dodávky a nákladného auta. Vodič dodávky pri nehode zomrel. Doprava je obmedzená. Diaľnica je v tomto úseku prejazdná iba v ľavom jazdnom pruhu. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.
Správu aktualizujeme.
Odporúčané články
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku