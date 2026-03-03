Tragédia v Komárne nemusela nastať: Zemetrasenie nemá byť výhovorkou, komora hovorí o systémovom probléme

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Polícia začala trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie.

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je presvedčená, že pri dôslednom dodržiavaní ustanovení stavebného zákona a súvisiacich predpisov by k podobným udalostiam, ako bol pád prístrešku na budove Klientskeho centra v Komárne, s vysokou pravdepodobnosťou nedošlo.

Zároveň upozorňuje, že ide o dlhodobejší systémový problém. Ten sa prehlbuje najmä v prostredí, kde je rozhodujúcim kritériom minimálna cena projektov a realizácie stavieb, uviedla SKSI.

Tlak na cenu a kvalitu stavieb

Prax po ekonomickej kríze v roku 2008 ukázala, že tlak na cenu má priamy dosah na rozsah projektovej prípravy, odbornú kontrolu aj celkovú kvalitu stavebných diel, upozornila komora. Podľa jej vyjadrenia pri systéme orientovanom primárne na najnižšiu cenu bude dochádzať k poklesu bezpečnosti a spoľahlivosti stavieb a s vysokou pravdepodobnosťou aj ku kolapsom stavebných konštrukcií.

Po vstupe Slovenska do EÚ musela byť úprava legislatívy na Slovensku aj v oblasti stavieb významne deregulovaná, prispôsobená liberálnemu voľnému trhu EÚ, kde sa kritériá kvality prispôsobujú dopytu a ponuke.

„Má to, samozrejme, vplyv na systémové nastavenia významného znižovania kvality projektov a zhotovovania stavieb, hlavne v prípadoch, kde je jediným kritériom minimálna cena za projekty a požiadavka na projektantov, aby sa dopracovali k minimálnej cene na zhotovenie stavieb. Čo sa udeje s kvalitou, ak do toho príde ekonomická kríza, nám ukázala prax. Ku stavbám, ktoré sa rekonštruovali v takto nastavenom systéme, patrí aj stavba v Komárne,“ uviedla vo svojom stanovisku SKSI.

Potrebné je dôkladné vyšetrovanie

Na zvýšenie bezpečnosti stavieb je podľa komory kľúčové posilnenie nezávislej kontroly, zavedenie autorizovaných kontrolných inžinierov a dôsledné uplatňovanie legislatívy. Z fotografií z miesta udalosti v Komárne nie je podľa komory možné robiť jednoznačné odborné závery o príčinách zlyhania.

Foto: TASR/Martin Baumann

Relevantné posúdenie je možné len na základe komplexného technického vyšetrovania, projektovej dokumentácie a znaleckých posudkov, ideálne ešte pred odstránením dôkazov z miesta udalosti. K pádu betónového prístrešku, ktorý bol umiestnený nad vstupom do budovy Klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne, došlo 25. februára.

Nešťastie si vyžiadalo život 51-ročného muža, ďalší dvaja ľudia boli zranení. Vyšetrovateľ Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nevylučuje, že k pádu časti strechy budovy mohlo prispieť nedávne zemetrasenie. SKSI upozorňuje, že v prípade Komárna majú byť stavby navrhované tak, aby odolali aj násobne silnejším seizmickým účinkom, než aké boli zaznamenané pri posledných otrasoch.

