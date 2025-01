Toto je rebríček tých najsilnejších pasov sveta za rok 2025: Slovensko sa do TOP 10 nedostalo, takto dopadli naši susedia

Singapur ponúka držiteľom svojich pasov najväčšiu slobodu pri cestovaní do zahraničia, keďže v tomto roku sa môžu dostať do 195 krajín bez víz. Podľa londýnskej poradenskej spoločnosti Henley & Partners mu preto patrí prvé miesto v rebríčku najsilnejších pasov, informuje TASR.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pas Japonska umožňuje bezvízový prístup do 193 krajín. Tretie miesto patrí držiteľom pasu Fínska, Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Južnej Kórey a prílet do 192 krajín bez víza.

Slovensko obsadilo jedenástu priečku

Slovensku patrí 11 priečka (spolu s Chorvátskom a Islandom) a bezvízové cestovanie do 184 krajín. V roku 2022 slovenský pas umožňoval cestovať bez víz do 182 krajín. Ako cestovanie bez vízovej povinnosti a spoločnosť Henley & Partners hodnotí aj získanie víza až po prílete do krajiny.

Na štvrtom mieste sú Rakúsko, Dánsko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Švédsko a Nórsko (191) a piatom Belgicko, Nový Zéland, Portugalsko, Švajčiarsko a Veľká Británia (190). Šiesta priečka patrí Grécku a Austrálii (189) a siedma Kanade, Poľsku a Malte (188). Ôsme sú Maďarsko a Česko (187), deviate Estónsko a USA (186) a desiata pozícia patrí Litve, Lotyšsku, Slovinsku a Spojeným arabským emirátom (185).

Najhoršie dopadlo Somálsko

Na opačnom konci rebríčka je „bezvízovo“ najslabší pas Afganistanu (26), pred Sýriou (27), Irakom (31), Jemenom a Pakistanom (33) a Somálskom (35).

Henley & Partners pre aktualizáciu rebríčka používa dáta Medzinárodného úradu pre leteckú dopravu (IATA). V rámci globálnej mobility hodnotí 199 krajín a 227 rôznych cestovných destinácií.