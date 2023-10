Títo podnikatelia sa musia mať na pozore, posvietia si na nich kontrolóri. Mnoho z nich nepriznáva tržby a nedáva doklady

Finančná správa bude pokračovať v kontrolách prevádzok zameraných na používanie elektronickej registračnej pokladnice aj počas jesene. Vyplýva to z novej správy zverejnenej na jej webe. Počas októbra sa kontrolóri vyberú do rôznych skrášľovacích salónov a majú na to dobré dôvody.

Rizikový segment

Ako zo správy vyplýva, kontrolóri budú sledovať prevádzky nechtových štúdií a iných skrášľovacích salónov z dôvodu, že ide o takzvaný rizikový segment z hľadiska priznávania tržieb. „Nová kontrolná akcia bude realizovaná počas októbra. Finančná správa sa na tento segment zamerala aj z toho dôvodu, že tieto služby patria medzi najrizikovejšie z pohľadu priznávania tržieb,“ uvádza sa na webe Finančnej správy.

Podľa štatistík z tejto oblasti údajne až polovica daňovníkov vykázala tržby nižšie ako 5 300 eur a ďalšia štvrtina deklarovala nulový zisk či dokonca stratu. „Okrem toho finančná správa dostáva tipy aj od samotných občanov, ktorí sa v tomto type prevádzok často stretávajú s nevydávaním pokladničných dokladov,“ dopĺńa orgán štátnej správy. Kontroly by sa mali realizovať dvojako – jednak fyzickou návštevou daných prevádzok, alebo pozorovaním e-kasy a porovnávaním s reálnym poskytovaním služieb.

Finančná správa na záver uvádza, že jej cieľom nie je rozdávať pokuty, ale podpora plnenia daňových povinností. Práve z tohto dôvodu o akcii informuje vopred a dáva podnikateľom šancu na čestné správanie sa.