Teploty môžu klesnúť na -40 °C: Pre extrémne mrazy uviazli tisícky ľudí, viacero krajín vydalo varovanie

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Európu sužuje nepríjemné počasie.

Tisíce turistov uviazli v nedeľu v severnom Fínsku po tom, ako boli lety na medzinárodnom letisku Kittilä zrušené v dôsledku silných mrazov. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Teplota na letisku klesla v nedeľu ráno na mínus 37 stupňov Celzia, čo sťažilo odmrazovanie lietadiel a iné operácie, informovala fínska verejnoprávna stanica Yle. Očakáva sa, že v pondelok bude v meste Kittilä, ktoré sa nachádza v kraji Laponsko, silná zima pokračovať. Fínsky meteorologický ústav predpovedá, že teploty klesnú na takmer mínus 40 stupňov Celzia.

Foto: SITA/AP

Krajiny varujú obyvateľov

Extrémne počasie vrátane silného sneženia, vetra a mrazov ovplyvnilo v priebehu posledných dní dopravu aj v iných častiach Európy. V Nemecku museli cestujúci vlakmi rátať s dlhými meškaniami a so zrušenými spojmi aj v nedeľu. AP pripomína, že železničný prevádzkovateľ Deutsche Bahn v piatok pre silné sneženie zastavil všetky spoje na severe krajiny.

Úrady oznámili, že v dôsledku mrazov zostanú všetky školy v Severnom Porýní-Vestfálsku zatvorené a v pondelok prejdú na online výučbu. V Estónsku a Litve orgány požiadali vodičov, aby odložili všetky nepodstatné cesty pre očakávané fujavice. Susedné Lotyšsko vydalo snehovú výstrahu pre západ krajiny.

