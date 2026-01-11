Obrovská tragédia: O život prišli po zrážke auta s lokomotívou dve osoby, chlapec mal len 14 rokov

V obci Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou došlo k nešťastiu, ktoré si vyžiadalo dva životy. Osobné auto sa zrazilo s lokomotívou.
Ako informuje web Noviny, vodička prežila a s vážnymi poraneniami ju previezli do nemocnice. O život však prišiel muž a 14-ročný chlapec. K nehode došlo na nechránenom železničnom priecestí. Na mieste je polícia, ako aj znalec z odboru cestnej dopravy, ktorí sa snažia zistiť, čo presne sa stalo.
