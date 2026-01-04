Televízor máte doma pravdepodobne umiestnený zle: Kľúčová je nielen správna vzdialenosť, ale aj uhol sledovania

Televízor nesmie chýbať takmer v žiadnej domácnosti. Celá rodina sa pri ňom stretáva pravdepodobne každý večer a necháva sa spoločne unášať fascinujúcim príbehom na obrazovke. No aj keď si väčšina ľudí potrpí na kvalitný obraz, len málokto vie, ako televízor v miestnosti správne umiestniť.
Odborníci z britskej spotrebiteľskej organizácie Which zistili, že až dve tretiny ľudí pozerajú televíziu z nesprávnej vzdialenosti, píše Mail Online. Mnohí majú televízor umiestnený v rohu miestnosti či zavesený príliš vysoko. Podľa expertov by sme sa však na obrazovku mali pozerať približne v úrovni očí a zo vzdialenosti, ktorá zodpovedá jeho veľkosti.
Správna vzdialenosť je kľúčová
Ak sedíte príliš blízko pri veľkej obrazovke, vaše oči musia neustále „pracovať“, čím sa unavujú a zážitok z filmu je tak narušený.
Podľa výskumu by sme v prípade, že máme 32-palcový televízor, mali sedieť vo vzdialenosti 2 metre. Pri 40- až 43-palcovom televízore to je 2,5 metra, pri 48- až 50-palcovom 3 metre, pri 55-palcovom 3,5 metra a pri 65-palcovom aspoň 4 metre. Ak je váš televízor ešte väčší, vzdialenosť by mala presiahnuť až 4,2 metra.
Stred obrazovky by mal byť vo výške očí
Okrem vzdialenosti je rovnako dôležitý aj uhol sledovania. Televízor by mal byť vždy natočený smerom k miestu, kde sedí väčšina divákov. Pretože ak sa na obrazovku pozeráte zboku, farby môžu pôsobiť vyblednuto a kontrast mizne. Ideálne je, ak je stred obrazovky vo výške vašich očí.
Možno sa to zdá ako detail, no posunutie gauča o pár desiatok centimetrov, či zmena uhla obrazovky, môže výrazne zlepšiť váš zážitok zo sledovania. Podľa odborníkov totiž aj malá zmena pomôže ponoriť sa do deja a vychutnať si detaily, ktoré ste si predtým možno ani nevšimli.
Nahlásiť chybu v článku