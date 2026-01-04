Televízor máte doma pravdepodobne umiestnený zle: Kľúčová je nielen správna vzdialenosť, ale aj uhol sledovania

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Ako máte umiestnený televízor?

Televízor nesmie chýbať takmer v žiadnej domácnosti. Celá rodina sa pri ňom stretáva pravdepodobne každý večer a necháva sa spoločne unášať fascinujúcim príbehom na obrazovke. No aj keď si väčšina ľudí potrpí na kvalitný obraz, len málokto vie, ako televízor v miestnosti správne umiestniť. 

Odborníci z britskej spotrebiteľskej organizácie Which zistili, že až dve tretiny ľudí pozerajú televíziu z nesprávnej vzdialenosti, píše Mail Online. Mnohí majú televízor umiestnený v rohu miestnosti či zavesený príliš vysoko. Podľa expertov by sme sa však na obrazovku mali pozerať približne v úrovni očí a zo vzdialenosti, ktorá zodpovedá jeho veľkosti.

Správna vzdialenosť je kľúčová

Ak sedíte príliš blízko pri veľkej obrazovke, vaše oči musia neustále „pracovať“, čím sa unavujú a zážitok z filmu je tak narušený.

Podľa výskumu by sme v prípade, že máme 32-palcový televízor, mali sedieť vo vzdialenosti 2 metre. Pri 40- až 43-palcovom televízore to je 2,5 metra, pri 48- až 50-palcovom 3 metre, pri 55-palcovom 3,5 metra a pri 65-palcovom aspoň 4 metre. Ak je váš televízor ešte väčší, vzdialenosť by mala presiahnuť až 4,2 metra.

Ilustračné foto: Freepik

Stred obrazovky by mal byť vo výške očí

Okrem vzdialenosti je rovnako dôležitý aj uhol sledovania. Televízor by mal byť vždy natočený smerom k miestu, kde sedí väčšina divákov. Pretože ak sa na obrazovku pozeráte zboku, farby môžu pôsobiť vyblednuto a kontrast mizne. Ideálne je, ak je stred obrazovky vo výške vašich očí.

Možno sa to zdá ako detail, no posunutie gauča o pár desiatok centimetrov, či zmena uhla obrazovky, môže výrazne zlepšiť váš zážitok zo sledovania. Podľa odborníkov totiž aj malá zmena pomôže ponoriť sa do deja a vychutnať si detaily, ktoré ste si predtým možno ani nevšimli.

