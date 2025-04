Taraba priznáva, že útoky medveďov ešte budú: Verí, že dnes vyhlásia mimoriadnu situáciu, žiada odstrel šeliem

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) verí, že vláda v stredu vyhlási pre medvede mimoriadnu situáciu. Slovensko má podľa neho pozitívny vývoj v populácii medveďa a bude pristupovať k preventívnemu plošnému odstrelu. Taraba to uviedol pred rokovaním kabinetu.

„Približne v roku 2020 bolo okolo 650 stretov s medveďom, minulý rok to už bolo 1900 stretov. Ten nárast je úplne jednoznačný, každý rok to ide hore. To sú oficiálne hlásenia a z tohto dôvodu je absolútne kľúčové pre nás, aby sme na toto všetko reflektovali,“ poznamenal Taraba. Medvede považuje za „extrémne zanedbaný problém“. Minister ľudí upozornil, že útoky tejto šelmy na Slovensku ešte budú, pretože sa to nevyrieši zo dňa na deň.

Štátna ochrana prírody SR v pondelok doručila odôvodnenie na navrhovaný plošný odstrel 350 jedincov. Ako podotkol, v stredu (2. 4.) bude vláde predložený návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie v okresoch výskytu medveďa, na ktorých sa bude zjednodušený odstrel realizovať.

Pripomenul, že mimoriadna situácia predpokladá odstránenie všetkých vnadísk a budú jasné pokyny, čo sa má s medveďmi robiť. Odstrel podľa Tarabu budú robiť zásahové tímy a nie poľovníci. Ministerstvo životného prostredia zároveň spustí osvetovú kampaň pre ľudí. Taraba taktiež povedal, že v utorok (1. 4.) napísal list Európskej komisii, v ktorom ju informoval o tom, čo ide Slovensko v prípade medveďov robiť.