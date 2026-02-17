Takýto prípad ste ešte nevideli: Muž posielal plazy poštou, pchal ich do vreciek od pukancov

Foto: Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water

Roland Brožkovič
TASR
V pätnástich balíkoch poslaných medzi rokmi 2018 a 2023 sa nachádzali rôzne druhy scinkov, agám a ďalších austrálskych plazov.

Na osem rokov väzenia odsúdil v piatok súd muža zo Sydney, ktorý poštou posielal z Austrálie rôzne druhy plazov vo vrecúškach od pukancov a v plechovkách od sušienok. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry AFP.

Vyšetrovatelia zaistili 101 plazov, ktoré sa 61-ročný Neil Simpson pokúsil poslať do Hongkongu, Južnej Kórey, Rumunska a na Srí Lanku. V pätnástich balíkoch poslaných medzi rokmi 2018 a 2023 sa nachádzali rôzne druhy scinkov, agám a ďalších austrálskych plazov.

Odsedí si minimálne 5 rokov

Osemročný trest za pašovanie voľne žijúcich živočíchov je podľa austrálskych predstaviteľov rekordný. Simpson môže o podmienečné prepustenie požiadať až po piatich rokoch a štyroch mesiacoch vo väzení. Odsúdení boli aj ďalší traja ľudia, ktorí pašerákovi pomáhali balíky posielať.

„Jašterice, scinkovia a agamy boli uložené v bavlnených vreckách. Tieto vrecká boli ukryté vo vreckách od pukancov, v plechovkách od sušienok a dámskych kabelkách a umiestnené v kartónových krabiciach,“ uviedli úrady.

