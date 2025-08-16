Takto sme na jedle ušetrili až 55 %: Prezradíme vám, ako sa môžete dobre najesť len za pár drobných

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
Stravovanie nie je lacnou záležitosťou, no vieme, ako ušetriť.

Možno sa už aj vám stalo, že ste si v reštaurácii chceli dať niečo dobré pod zub. Keď ste však otvorili ponukový lístok, nepríjemne vás prekvapili ceny. Tie šli v posledných rokoch hore v bežných potravinách, ale aj v reštauráciách. Stále však existujú spôsoby, ako sa najesť dobre, no pomerne lacno. Ako na to?

Najesť sa môžete kvalitne aj za pár drobných

Nedávno sme vás informovali o mužovi, ktorý sa v Bratislave najedol za 3,85 eura. Za pár drobných dostal polievku aj hlavné jedlo. Vysvetlil, že využil možnosť najesť sa v podniku pred záverečnou lacnejšie. Reštaurácia predá jedlo, ktorého by sa musela zbaviť, predíde plytvaniu a spokojný odchádza aj zákazník.

Ľudí to rozdelilo na dva tábory. Niektorí sa vyjadrili, že by ani za nič v reštaurácii nedojedali zvyšky, ktoré majú skončiť v koši. Obávajú sa najmä toho, že to jedlo niekde stálo ohrievané celý deň. Viacerí možnosť najesť sa lacnejšie obhajujú, v nejednej krajine je to vraj štandard.

Foto: Facebook/Foreigners in Bratislava (Stanislav Fořt)

Objavili sa tiež komentáre, v ktorých ľudia odporúčali aplikáciu Munch. Nájdete v nej reštaurácie, pekárne, ale aj cukrárne, ktoré núkajú produkty za zlacnené ceny. Vyskúšali sme ju aj my. Aplikácia zatiaľ v rámci Slovenska nie je príliš rozšírená. V mnohých mestách nefunguje vôbec, inde sa dookola opakuje len pár rovnakých ponúk.

Toto nás sklamalo

Platí to aj v prípade Košíc. Môžete si dať zlacnenú polievku alebo menu v jednej či dvoch reštauráciách. Zvyčajne sa ale opakujú zľavy na zákusky, pečivo a trdelník. Ponuky sú obmedzené množstvom, ale aj časom. Keď si prostredníctvom aplikácie niečo objednáte, je potrebné sledovať, dokedy si jedlo môžete vyzdvihnúť.

Foto: interez.sk

My sme si objednali trdelník v košickom Trdlokafe, len na skok od Hlavnej ulice. V čase objednávania bolo cez aplikáciu dostupných už len 5 kusov. Platba je potrebná vopred. Pôvodná cena trdelníka bola 4 eurá, no my sme si ho uchmatli za 1,80 eura, čo je veľmi príjemná zľava. Ušetrili sme 55 %.

Slečne pri okienku sme vysvetlili, že aplikáciu testujeme prvýkrát. Veľmi ochotne nám s dokončením objednávky pomohla. Prezradila, že dobroty si ľudia cez aplikáciu z Trdlokafe môžu vyzdvihnúť už približne 3 mesiace. Núdza o milovníkov sladkého vraj nie je. My sme odchádzali spokojní. Slabší výber v rámci aplikácie je ale trochu sklamaním. Dúfame, že v budúcnosti bude pestrejší.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovenské mesto je vraj najlepšie utajovaným skrytým klenotom Európy: Niektorí sú z hodnotenia nadšení, iní…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac