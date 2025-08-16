Takto sme na jedle ušetrili až 55 %: Prezradíme vám, ako sa môžete dobre najesť len za pár drobných

Možno sa už aj vám stalo, že ste si v reštaurácii chceli dať niečo dobré pod zub. Keď ste však otvorili ponukový lístok, nepríjemne vás prekvapili ceny. Tie šli v posledných rokoch hore v bežných potravinách, ale aj v reštauráciách. Stále však existujú spôsoby, ako sa najesť dobre, no pomerne lacno. Ako na to?
Najesť sa môžete kvalitne aj za pár drobných
Nedávno sme vás informovali o mužovi, ktorý sa v Bratislave najedol za 3,85 eura. Za pár drobných dostal polievku aj hlavné jedlo. Vysvetlil, že využil možnosť najesť sa v podniku pred záverečnou lacnejšie. Reštaurácia predá jedlo, ktorého by sa musela zbaviť, predíde plytvaniu a spokojný odchádza aj zákazník.
Ľudí to rozdelilo na dva tábory. Niektorí sa vyjadrili, že by ani za nič v reštaurácii nedojedali zvyšky, ktoré majú skončiť v koši. Obávajú sa najmä toho, že to jedlo niekde stálo ohrievané celý deň. Viacerí možnosť najesť sa lacnejšie obhajujú, v nejednej krajine je to vraj štandard.
Objavili sa tiež komentáre, v ktorých ľudia odporúčali aplikáciu Munch. Nájdete v nej reštaurácie, pekárne, ale aj cukrárne, ktoré núkajú produkty za zlacnené ceny. Vyskúšali sme ju aj my. Aplikácia zatiaľ v rámci Slovenska nie je príliš rozšírená. V mnohých mestách nefunguje vôbec, inde sa dookola opakuje len pár rovnakých ponúk.
Toto nás sklamalo
Platí to aj v prípade Košíc. Môžete si dať zlacnenú polievku alebo menu v jednej či dvoch reštauráciách. Zvyčajne sa ale opakujú zľavy na zákusky, pečivo a trdelník. Ponuky sú obmedzené množstvom, ale aj časom. Keď si prostredníctvom aplikácie niečo objednáte, je potrebné sledovať, dokedy si jedlo môžete vyzdvihnúť.
My sme si objednali trdelník v košickom Trdlokafe, len na skok od Hlavnej ulice. V čase objednávania bolo cez aplikáciu dostupných už len 5 kusov. Platba je potrebná vopred. Pôvodná cena trdelníka bola 4 eurá, no my sme si ho uchmatli za 1,80 eura, čo je veľmi príjemná zľava. Ušetrili sme 55 %.
Slečne pri okienku sme vysvetlili, že aplikáciu testujeme prvýkrát. Veľmi ochotne nám s dokončením objednávky pomohla. Prezradila, že dobroty si ľudia cez aplikáciu z Trdlokafe môžu vyzdvihnúť už približne 3 mesiace. Núdza o milovníkov sladkého vraj nie je. My sme odchádzali spokojní. Slabší výber v rámci aplikácie je ale trochu sklamaním. Dúfame, že v budúcnosti bude pestrejší.
