Takto nás reštaurácia obrala o 20 eur a ani sme si to nevšimli: Neurobte túto chybu aj vy

Pri cestovaní si treba dávať pozor na rôzne turistické pasce a triky, ktoré v obľúbených dovolenkových destináciách číhajú a môžu vás pripraviť o peniaze a predovšetkým poriadne pokaziť dobrú náladu. No kým niektoré sú zrejmé na prvý pohľad, ako napríklad podvod s trikom od pouličného umelca, pri iných to také zrejmé nie je. My sme sa nedávno dali nachytať na jeden, s ktorým ste sa už možno stretli aj vy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Predstavte si tú situáciu: Po celom dni chodenia a spoznávania nového mesta si konečne idete sadnúť do reštaurácie na dobré jedlo a obsluha vás privíta so širokým úsmevom. Prehodíte jednu-dve vety, spýta sa, odkiaľ ste, pravdepodobne nech by ste povedali akékoľvek miesto, už by o ňom počul a už vám prichádza na stôl niečo, čo ste vlastne ani nechceli. Ale keďže máte dobrú náladu a vládne tu priateľská atmosféra, prečo nie. Šok však ešte len príde…

Môžete prísť o peniaze, ani neviete ako

S týmto scenárom sa už pravdepodobne stretli aj mnohí z vás. Kým v niektorých prípadoch milý rozhovor zo strany čašníkov naozaj skončí len pri tom, že si vymeníte niekoľko slov, niekedy sa však môže stať, že majú iný úmysel, pre ktorý sa vás rozhodli osloviť. A tak prídete o viac peňazí, než ste zmýšľali.

Pred niekoľkými dňami sme toto zažili na vlastnej koži v reštaurácii v Krakove. Obsluha sa nám hneď pri príchode prihovorila a po pár slovách nám navrhla, či si dáme špeciálnu vodku na prípitok. S úsmevom sme automaticky odpovedali, že áno, aj keď za normálnych okolností by sme si tvrdý alkohol v žiadnom prípade neobjednali. Podobne to vyzeralo pri všetkých stoloch okolo nás. Najprv to začalo milými slovami a vtipkovaním, potom už na stôl prichádzali tieto možno aj nechcené objednávky.

Alkohol drahší ako jedlo

Keďže sme si tento alkohol objednali bez toho, aby sme vedeli jeho cenu, pri platení na nás čakal poriadny šok. Jeden takýto panák stál v prepočte 10 eur, čo bolo dokonca viac ako pizza a cestoviny, ktoré reštaurácia ponúkala.

Za jeden štamperlík sme teda dali viac, ako za porciu jedla. Boli sme dvaja a zbytočne sme prišli o 20 eur.

Neurobte chybu ako my…

S týmto trikom sa môžete stretnúť pravdepodobne na rôznych miestach. My sme ho zažili napríklad aj v Chorvátsku alebo v Čiernej Hore.

Preto ak naozaj netúžite po alkohole a míňaní množstva peňazí, radšej takúto ponuku od čašníka odmietnite a hlavne, objednávajte si len to, čo je v jedálnom lístku aj s cenou.

Každé leto na internete koluje množstvo príbehov nahnevaných ľudí, ktorí si objednali niečo bez toho, aby vedeli, koľko to stálo, prípadne si nepozreli jedálny lístok do detailov a museli uhradiť aj rôzne skryté poplatky. Takže ak sa tomu chcete vyhnúť, buďte pozorní. Poďakujú sa vám za to vaše peňaženky a predovšetkým, nepokazíte si voľné chvíle.