Dom si tu kúpite aj za 5-tisíc eur: Našli sme najlacnejšie domy v Chorvátsku na predaj, nestoja ani 10-tisíc

Ceny nehnuteľností sú vysoké a priznajme si, mnohí z nás si nemôžu kúpiť byt alebo dom bez úveru. Viete si vôbec predstaviť, že by ste si mohli kúpiť dom napríklad za 5-tisíc eur? Nech znie táto predstava akokoľvek šialene, takéto nehnuteľnosti sú v ponuke dokonca aj v Slovákmi zbožňovanom Chorvátsku. Pozreli sme sa na aktuálne dražby v Chorvátsku a vybrali šialene lacné domy, ktoré sa predávajú pod 10-tisíc eur.

Upozorňujeme, že informácie nachádzajúce sa v článku pochádzajú z verejne dostupných zdrojov a z našej strany slúžia len na informatívne účely.

Spoločnosť Drazba.net prináša ponuky dražieb naprieč Chorvátskom a Slovinskom, či už v podobe nehnuteľností, ale aj ďalšieho majetku ako áut, elektroniky alebo nábytku. Nás zaujímali predovšetkým domy, ktoré sú v jej ponuke. Hľadali sme tie najlacnejšie a ich ceny nás poriadne prekvapili.

Úplne najlacnejšou ponukou na tomto portáli je dom v polovičnom vlastníctve, ktorého aukcia práve prebieha a začína na vyvolávacej cene 892,05 eura. Dražba trvá až do 3. apríla do 14:59 hodiny.

Nachádza sa v obci Kalnik, hodinu autom od Záhrebu a okolo štyroch hodín z Bratislavy. Sídli na Podgorskej ulici v Koprivnicko-križevatskej župe, ktorá je „rajom“ lacných nehnuteľností po prepočte ich ceny na meter štvorcový. Spoločne s domom čaká na nového majiteľa aj veľký pozemok.

Ako sme vás informovali, pred nejakým časom sa dokonca objavila ponuka domu za 500 eur práve z tohto regiónu a za túto vyvolávaciu cenu sa aj predal. Takže sa môže stať, že záujemcov o tieto domy skutočne nebude tak veľa a nový majiteľ naozaj získa tento pod tisíc eur. Čo je neuveriteľná cena.

Napriek tomu, že nejde o dom priamo pri mori, naša anketa ukázala, že niektorí ľudia z vás by si takýto objekt aj tak kúpili. Ukazujú údaje 55 % hlasujúcich. 45 % zas odpovedalo, že toto nie je nič pre nich.

Cena domu: 5 160 eur

Ďalšie spomínané nehnuteľnosti už nie sú v polovičnom vlastníctve, takže celé čakajú na svojho nového majiteľa. Druhou najlacnejšou v ponuke je dom, ktorý sa nachádza v obci Stari Mikanovci na severovýchode krajiny, s rozlohou pozemku 4 075 m2.

Cesta z Bratislavy sem vedie cez Maďarsko a trvá do piatich hodín strávených v aute. Od Záhrebu je obec vzdialená necelé tri hodiny a k moru, napríklad do takej Rijeky, sú to štyri hodiny.

Požadovaná cena tohto objektu je 5 160 eur s tým, že aukcia začína 17. apríla o 14:00 hodine a končí 2. mája o 13:59 hodine.