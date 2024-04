Zákazníčka prišla o vyše 1000 eur: Takto sa podvodníci pokúšajú vylákať peniaze prostredníctvom Bookingu, ten sa dištancuje

Iste ste už aj vy zachytili informácie o tom, že sa podvodníci vydávajú za rôzne inštitúcie, napríklad za poštu a žiadajú, aby ste na všeličo klikali. Podobnému problému čelí aj Booking. Podvodníci v jeho mene píšu turistom a snažia sa od nich vylákať peniaze.

Podvodníci vyvíjajú nátlak

Ako informuje web This Is Money, zákazníci spoločnosti Booking.com prišli o peniaze po tom, ako pri rezervácii dovolenky naleteli presvedčivému podvodníkovi. Zdá sa, že do systému zasielania správ na webovej lokalite hotelov a krátkodobých prenájmov prenikli podvodníci, ktorí zákazníkom tvrdia, že musia zaplatiť ďalšie poplatky, aby ich rezervácia ostala platná.

Spoločnosť Booking sa pre This is Money vyjadrila, že nešlo o narušenie jej stránky alebo aplikácie. Podvodníci vraj získali prístup k účtom hotelov a apartmánov a posielali zákazníkom správy, pričom sa vydávali za Booking. Jedna zo zákazníčok Bookingu prišla o 900 libier (vyše 1 000 eur), keď šla minulý rok do Thajska.

V Bangkoku si rezervovala hotel na jednu noc, kde sa chcela ubytovať pred odchodom na letisko, odkiaľ mala na druhý deň letieť domov. Keď už bola neskoro v noci na ceste do hotela, dostala v aplikácii Bookingu správu, ktorá vyzerala ako od zamestnancov hotela. Požadovali od nej platbu v miestnej mene a uviedli, že ak nezaplatí, rezervácia bude zrušená.

Ľudia prichádzajú o nemalé peniaze

Suma bola vyššia ako tá, ktorú za hotel zaplatila. Keďže ale bola neskorá noc, platba bola v inej mene a žena sa bála, že jej naozaj na poslednú chvíľu zrušia rezerváciu, peniaze poslala. Žiaľ, Booking sumu preplatiť odmieta. Žena sa pokúsila peniaze získať späť aj prostredníctvom svojej banky, no márne.

Podobné prípady nie sú ojedinelé. Od ďalšej zákazníčky Bookingu podvodníci vytiahli údaje z jej platobnej karty. Tvrdili, že si potrebujú stiahnuť poplatok vo výške 4 libier (menej ako 5 eur), ktorý jej neskôr vrátia. Napokon ale prišla o 145 libier (takmer 170 eur). Keď sa obrátila na spoločnosť Booking, tá jej odporúčala kontaktovať priamo hotel. Ten potvrdil, že zrejme ide o podvod a banka napokon peniaze vrátila.

Podľa Bookingu to nie je ich problém

Ďalšej zákazníčke sa zas niekto nabúral do Booking konta a zrušil jej rezervácie ubytovania. Musela si bývanie rezervovať opäť, avšak už za vyššiu sumu (zaplatila v prepočte o takmer 1 000 eur viac). Booking ani hotel s tým nič urobiť nemohli, keďže podľa nich boli rezervácie riadne zrušené. Podvodníci napokon nad jej Booking kontom celkom prevzali kontrolu. Booking ale naďalej trvá na tom, že z ich strany je všetko v poriadku. Sľubuje ale, že investuje do vylepšenia bezpečnosti.

Podľa This Is Money množstvo podvodov páchaných na turistoch stúpa. Najčastejšie sa stávajú obeťami podvodníkov ľudia vo veku od 35 do 44 rokov a prichádzajú v priemere o takmer 900 eur. V niektorých prípadoch ľudia nielen prídu o peniaze, ale po príchode na miesto zistia, že dané ubytovanie nikdy ani len neexistovalo.

Ak vám príde správa, v ktorej vás hotel žiada o ďalšie platby alebo údaje z platobnej karty, neklikajte na žiadne priložené odkazy ani neposielajte informácie. Situáciu si radšej overte priamo v hoteli, kde sa plánujete ubytovať (napríklad telefonátom), alebo kontaktujte Booking.