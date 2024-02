Môžete skončiť s podozrivou bielou substanciou vo vrecku a prísť o peniaze: Dávajte si veľký pozor na tento podvod

V mnohých turistických destináciách si domáci naozaj dajú záležať na tom, aby sa tam ľudia cítili ako doma. Mali by ste byť ale opatrní. Prehnaná priateľskosť totiž môže byť aj známkou toho, že sa vás niekto snaží okradnúť.

Dávajte si pozor na tento podvod

Predstavte si, že ste na perfektnej dovolenke, no rozhodnete sa, že chcete vidieť aj niečo iné ako all-inclusive hotel, tak sa rozhodnete vyraziť von. Ako píše web Scam Detector, mali by ste byť veľmi opatrní, najmä ak pri vchode do hotela stretnete extrémne priateľskú osobu. Môže sa stať, že k vám domáci príde s otvorenou náručou a širokým úsmevom na tvári. Objatie a pár dobrých rád o tom, čo treba v meste vidieť a zažiť, predsa neodmietnete.

Po chvíľke ale daná osoba za vami kričí s otázkou, kde sú jeho peniaze. Iste ste počuli, že domáci si v dovolenkových destináciách pýtajú peniaze za rôzne maličkosti. Problém nastáva, keď poviete, že pri sebe nemáte drobné. Domáci vám ale oznámi, že vo vašom vrecku sa nachádza vrecúško s podozrivou bielou substanciou a ak nezaplatíte, zavolá políciu.

Opatrnosti nie je nikdy dosť

Nechcete riskovať, či vám polícia v cudzej krajine uverí, že sa k vám vrecúško s drogami dostalo od podvodníka. Kým vás domáci vrúcne objímal, nenápadne vám do vrecka podstrčil balíček s látkou nápadne pripomínajúcou kokaín. Svoje obete si podvodníci vyberajú starostlivo a stačí im len malý moment nepozornosti.

Pochopiteľne, nie každý, kto vás chce na dovolenke objať, musí byť automaticky podvodník, ktorý vás chce obrať o peniaze. No opatrnosti nie je nikdy dosť.