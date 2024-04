Ľudia sú v šoku z toho, ako sa stavajú ropné plošiny v oceáne: Priznávajú, že majú rešpekt a strach

Na prácu na ropnej plošine jednoznačne treba mať silný žalúdok a pevné nervy. Náročná je nielen práca na plošine, ale aj jej výstavba. Je to totiž štruktúra, ktorá musí zvládnuť aj vyčíňanie rozzúreného oceánu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Je to takmer nadľudský výkon

Ako informuje LADbible, svet denne spotrebuje milióny litrov ropy, jej ťažba z obrovských podzemných zásobníkov však nie je práve najjednoduchšia úloha. A to najmä v prípade, ak sa ťaží spod oceánskeho dna. Dostať masívne konštrukcie do oceánu a zabezpečiť ich tak, aby na nich ľudia mohli bezpečne pracovať, je takmer nadľudský výkon.

Výstavba samotnej konštrukcie môže trvať 3 až 5 rokov. Tá je následne za pomoci lodí prepravená na miesto, kde sa má ťažiť ropa. Existuje celý rad rôznych typov ropných plošín, z ktorých každá je špeciálne skonštruovaná na podmienky a hĺbky, ktorým bude čeliť. Pevné plošiny sú pravdepodobne tie konštrukčne najnáročnejšie.

YouTuber Jasper Storm, ktorý sám seba nazýva „majstrom inžinierstva“, vysvetlil, aké náročné je dostať sa na najhlbšie miesta oceánu. Popisuje, že ak by ste obrátili Everest naopak a zapichli ho do oceánskeho dna, stále by to nestačilo. Ako je teda možné uchytiť tam megaštruktúry, keď sú vlny niekedy vyššie ako 10-poschodová budova? Niektorí ľudia žartujú, že najprv bolo zrejme potrebné vybudovať ropné plošiny a až potom okolo nich vznikol oceán.

Nie je to práca pre každého

Storm vysvetľuje, že v plytkých vodách sa na dno oceánu inštalujú pevné oceľové konštrukcie. Zložitý proces zahŕňa použitie dlhých oceľou vystužených betónových nôh, ktoré sú ukotvené hlboko do oceánskeho dna. Takéto plošiny sú stabilné a dokážu odolávať silným náporom nepriaznivého počasia. Pevné plošiny sú vhodné pre hĺbky do približne 520 m, pretože v extrémne hlbokých vodách nie je príliš ekonomické stavať také dlhé nohy, ktoré by bolo možné ukotviť na dne.

V hlbších vodách sa však používajú plávajúce plošiny, ktoré sú pevne ukotvené ku dnu oceánu, no dokážu sa vznášať na vode. Majú určitú stabilitu, no zároveň sa môžu premiestňovať z miesta na miesto podľa potreby. Takéto plošiny sa môžu používať na vŕtanie v hĺbkach až do 6 000 metrov. Ľudia sú z informácií, o ktoré sa Storm podelil, šokovaní. Niektorí priznávajú, že majú pred ropnými plošinami obrovský rešpekt a nemali by odvahu na nich pracovať.