Na tomto podvode nachytávali ľudí už v staroveku. Dajte si pozor, inak rýchlo môžete prísť o peniaze

Poznáte to, kráčate po meste, v ktorom je okrem vás aj množstvo turistov, keď zrazu narazíte na pouličného umelca, ktorý vás presvedčí, že neuhádnete jeho trik. Vlastne, mnohokrát nejde o žiadne umenie, ale o obyčajný podvod, ktorý na ľudí striehne azda v každom navštevovanom meste.

Natrafíte na ňu pravdepodobne v každom väčšom meste, kde sa koncentruje istý počet turistov. Hra, ktorej medzinárodný názov znie Shell game, je známa aj pod českým výrazom „skořápky“ a my ju môžeme voľne preložiť ako škrupinky. Základom je vsádzanie peňazí a tipovanie na to, na ktorom mieste sa ukrýva hľadaný predmet, píše Ourcarpediem.

Druhov tejto hry je skutočne mnoho a základy má ešte v antickom Grécku. Pouličný umelec, ktorý hru uvádza, môže aj na veľmi malom priestore zarobiť veľa peňazí len vďaka tomu, že má so sebou tri ľubovoľné predmety, pričom najčastejšie ide o poháre a guličku, karty, orechy, tégliky či vrchnáky od fliaš. Vašou úlohou je staviť peniaze na to, že uhádnete polohu jedného z troch predmetov, ktoré následne začne vedúci hry premiestňovať.

Trik je o rýchlosti rúk

Na svete existuje aj taký spôsob, pri ktorom nedochádza k žiadnemu kriminálu a všetci zúčastnení vedia o pravidlách a možnostiach hry. S týmto scenárom sa však dnes už príliš často nestretnete. Táto jednoduchá a rýchla hra sa totiž stala „chlebíkom“ pre podvodníkov a organizované skupiny.

Trik spočíva v tom, že performer si svojimi rýchlymi rukami a jednoduchým postupom priláka publikum ľudí, ktorí najprv vidia skutočne ľahký spôsob výhry vsadených peňazí. Sledujú ostatných hráčov, ktorí si tipnú na polohu predmetu a po zamiešaní a zmeny polohy sa hľadaný predmet skutočne nachádza tam, kde tipujúci predpokladá. Následne sa dá zlákať aj náhodný turista alebo človek, ktorého to proste zaujalo, no ten už za žiadnych okolností nevyhrá. Kde je chyba?

Natrafíte na to aj v Prahe

Tento podvod totiž začína ešte omnoho skôr, než sa doň zapojíte. Vo väčšine prípadov je človek, ktorý pred vami náhodne vyhral aj viackrát po sebe, komplic a súčasť skupiny. Má vo vás vzbudiť dojem, že nejde o nič náročné a vyhrať môže predsa každý. Zisk si následne môžu podeliť.

Nie je to teda tým, že nemáte pozorovaciu schopnosť, no vo väčšine prípadov, kedy prebieha tento podvod, sa hľadaný predmet, napríklad gulička, už v hre vôbec nenachádza, pretože si ju mohol podvodník stiahnuť do rukávov, držať ju v ruke a podobne. Na túto hru, ktorá je v uliciach už mnoho rokov, natrafíte v Taliansku, Londýne, Paríži či Prahe, kde o tom informoval aj populárny kanál Kluci z Prahy.