Tadiaľto neprejdete: Vodiči, pripravte sa na obchádzku dôležitého tunela, v tieto dni ho o tomto čase zatvoria

Počas nadchádzajúceho víkendu bude uzavretý bratislavský tunel Sitina. Obmedzenie potrvá vždy od 22.00 h do rána nasledujúceho dňa. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Tunel Sitina bude uzavretý iba na noc, a to z piatka (17. 10.) na sobotu (18. 10.), a tiež zo soboty na nedeľu (19. 10.). Doprava bude počas uzávery vedená cez mestské komunikácie,“ priblížili. Uviedli, že NDS pokračuje v pravidelnom servise diaľničných tunelov.
Doprava sa dnes komplikuje najmä v hlavnom meste
Na Staromestskej ulici v Bratislave došlo v stredu ráno k nehode. V oboch smeroch sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
„V Bratislave na Staromestskej skončilo na streche osobné auto, na mieste sú záchranné zložky, rátajte so zdržaním v oboch smeroch,“ uviedla Zelená vlna STVR.
Vodiči sa na diaľnici D1 na 33. kilometri v smere do Bratislavy zdržia takmer dve hodiny. Dôvodom je nehoda dvoch nákladných áut, ktorá si vyžiadala dopravné obmedzenia. Prejazdný je stále iba ľavý pruh. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
Priblížila, že na obchádzke cez Blatné sa stojí 15 minút. S kolónou treba počítať aj na na vjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy. Vodiči si tam počkajú asi 20 minút. Kolóny sa tiež tvoria na bratislavskej Račianskej ulici smerom do centra. Stojí sa tam 15 minút.
