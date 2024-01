Superlacná poľská Biedronka, ale aj ambiciózna sieť kaviarní: Na Slovensko prídu noví predajcovia, pozrite si prehľad

Uplynulý rok bol síce definovaný najmä krachmi, konkurzmi či odchodmi mnohých predajcov a firiem, no v konečnom dôsledku priniesol aj niekoľko pozitívnych správ. Na Slovensko totiž mieri hneď niekoľko známych značiek, ktoré sa úspešne etablovali na zahraničných trhoch a teraz prichádzajú podkúriť aj tým najstabilnejším hráčom domáceho trhu.

Hlavným lákadlom je superlacná Biedronka

Jednoznačne najväčšou správou je príchod lacného potravinového reťazca Biedronka, ktorý mnoho Slovákov pozná hlavne z Poľska. Prvé správy o príchode obchodu sa objavili už začiatkom tohto roka a postupne začali naberať reálne kontúry. Po prvotných špekuláciách začala Biedronka hľadať aj prvých slovenských zamestnancov, pričom na tieto správy okamžite reagovala tiež potenciálna konkurencia v podobe Lidlu a Tesca.

Ako z dostupných informácií vyplýva, prvé predajne by mohli byť otvorené koncom roka 2024 a pri pohľade na reakcie ľudí v komentárových sekciách sociálnych sietí to vyzerá, že pôjde o skutočne veľkú udalosť. O všetkých novinkách vás, pochopiteľne, budeme informovať aj my.

Pomerne ambiciózne vyzerá tiež reťazec 5 to go, ktorý na Slovensko príde už začiatkom budúceho roka a prvé predajne otvorí v Bratislave. Pôjde o reťazec kaviarní, ktorý sa podľa vlastných slov špecializuje na podávanie kvalitnej kávy. Spoločnosť, ktorá v Rumunsku prevádzkuje viac ako 500 predajní, si stanovila ambiciózny cieľ otvoriť do roku 2028 na Slovensku 50 predajní. Po celom svete chce mať do roka 2028 až 1 000 prevádzok.

Príde aj nová drogéria, z ruských potravín nič nebude

Len nedávno sme informovali aj o tom, že na slovenský trh mieri nová sieť drogérií. Pôjde o značku Hebe, ktorá je rozšírená najmä v Poľsku, vlastní ju totiž majiteľ obchodného reťazca Biedronka. Sieť predajní sa momentálne chystá budovať v Česku. V Prahe plánuje v decembri otvoriť dve kamenné predajne. Keď sa im to osvedčí, predajne začnú pribúdať po celej krajine. Podobný scenár sa očakáva aj na Slovensku, nakoľko tunajší nakupujúci produkty drogérie už poznajú vďaka e-shopu a aplikácii.

Približne v rovnakom čase, keď sa špekulovalo o príchode Biedronky, sa v Hospodárskych novinách objavila aj správa, že po Slovensku sa pozerá aj nemecký reťazec Woolworth. „Ide o diskont, no namiesto potravín sa sústreďuje na oblečenie a rôzne doplnky, napríklad do domácnosti. Vo svojej domovine má už 600 predajní a stále rastie. Navyše sa netají plánmi dobyť stredoeurópsky región,“ napísali HN. Zatiaľ sa nedá potvrdiť, či skutočne Woolworth na Slovensko zavíta už v budúcom roku, no vylúčené to nie je.

Okrem obchodných reťazcov by sa Slovensko mohlo dočkať tiež nových fastfoodov. Koncom roka sa skloňovali najmä Popeyes a Five Guys. V zahraničí mimoriadne obľúbené reštaurácie urobili zásadný krok vstupom na český trh, pričom ako európski zástupcovia fastfoodov uviedli, že logickým krokom bude v prípade úspešného etablovania aj Slovensko. Podobne ako pri Woolworthe, ani tu sa zatiaľ nedá potvrdiť, či sa ich Slováci dočkajú už v budúcom roku, ale nepravdepodobné to nie je.

Veľký rozruch na sociálnych sieťach spôsobila aj správa o príchode ruského potraviného reťazca s názvom Mere. Ten ponúka svoj tovar vo veľkých hangároch, uskladnený na paletách. Ide o koncept tvrdého diskontu, aký môžeme už teraz vidieť v predajniach Nitrazdroj či čiastočne v Metre. Tovar by mal navyše pochádzať priamo z Ruska či pobaltských krajín. Ako však koncom septembra uviedli Aktuality.sk, z plánovanej expanzie zrejme nič nebude.

„Firma totiž v tomto smere neurobila žiadne kroky, teda nezačala s najímaním zamestnancov či prenájmom priestorov. Nakoniec nám to potvrdila aj spoločnosť Torgretail CZ, ktorá prevádzkuje v susednom Česku predajne Mere,“ napísali Aktuality.