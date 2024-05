Vláda mimoriadny stav nevyhlásila, spoločnosť chcú upokojiť. O ďalšej operácii premiéra nemá Kaliňák vedomosť

V dnešnom článku sme vás informovali, že premiéra Roberta Fica zrejme čaká ďalšia operácia. Túto informáciu však Robert Kaliňák pri informovaní o zdravotnom stave premiéra nepotvrdil. Minister nemá informácie, že by Robert Fico potreboval ďalšiu operáciu.

Stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zostáva vážny. Rozsah zranení spôsobený štyrmi strelnými ranami je rozsiahly. Lekárom sa podarilo stabilizovať jeho zdravotný stav, naďalej však nie je ešte mimo ohrozenia života. Informoval o tom vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

„Nemôžem zatiaľ, bohužiaľ, konštatovať, že vyhrávame alebo že prognóza je pozitívna, pretože rozsah zranení, ktoré boli spôsobené štyrmi strelnými ranami, je natoľko rozsiahly, že odpoveď organizmu bude ešte veľmi náročná,“ vyhlásil vicepremiér.

O premiéra sa naďalej stará tím Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Kaliňák vyslovil plnú dôveru v lekársky personál, zdravotné sestry, ošetrovateľov, lekárov, operatérov, ktorí nastavujú liečbu tak, aby sa zdravotný stav predsedu vlády mohol zlepšiť. Zároveň poďakoval za podporné správy pre Roberta Fica.

Minister podľa svojich slov nemá aktuálne informáciu o potrebe ďalšej reoperácie premiéra. „Tieto riziká tu sú, osobitne pri strelnom poranení, kde kinetická energia toho náboja je obrovská, a v zásade v tomto prípade priebeh toho strelného poranenia bol relatívne netradičný a aj to spôsobilo rozsiahlosť poranenia,“ načrtol.

Vzhľadom na vážny stav premiéra sú podľa Kaliňáka jeho možnosti komunikácie obmedzené. „Snažíme sa ho nezaťažovať v tejto chvíli inými ako lekárskymi postupmi,“ doplnil. Minister avizoval, že o vývoji Ficovho zdravotného stavu budú pravidelne informovať.

To, že premiéra dnes nečaká žiadna ďalšia operácia, potvrdila aj riaditeľka banskobystrickej nemocnice Miriam Lapuníková. Vraví však, že jeho stav aktuálne nie je ani na prevoz, informuje Denník N. V pondelok vraj zasadne konzílium a rozhodne o prípadnom prevoze.

Čo sa týka mimoriadneho stavu, hovorilo sa, že by mohol byť v súvislosti s udalosťami vyhlásený vládou. To sa však nakoniec nepotvrdilo a vláda ho nevyhlásila. Situáciu chce upokojiť, nie vyhrotiť tým, že by ľuďom dávala príkazy a zákazy.