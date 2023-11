Ďalší populárny fastfood prichádza, v zahraničí ho ľudia milujú: V Prahe by mal otvoriť na tomto mieste

S príchodom zahraničných reťazcov na český a slovenský trh sa roztrhlo vrece. Len nedávno sme vás informovali o tom, že v Prahe otvára prevádzku Popeyes, ktorý by mal vytvoriť konkurenciu hlavne pre KFC. České Hospodárske noviny teraz prichádzajú so správou, že na trhu bude ďalší veľký hráč.

McDonald’s v pozore

Podľa najnovších informácií pôjde o sieť Five Guys, ktorú môžu Slováci poznať predovšetkým vďaka návštevám európskych metropol. Fastfood prioritne ponúka hamburgery a hot-dogy, no špecifikom sú aj mliečne koktaily. Prvá reštaurácia bola otvorená ešte v roku 1986 a v súčasnosti má Five Guys takmer 2-tisíc prevádzok po celom svete.

Konkurenciou by mal byť hlavne pre McDonald’s, no ako je zo zahraničia známe, zákazníci si zrejme budú musieť pripraviť viac peňazí. Reťazec je totiž známy tým, že oproti konkurencii má cenovú politiku nastavenú o niečo vyššie. Svoju prvú prevádzku by mal otvoriť na českom trhu, konkrétne v druhom alebo treťom kvartáli budúceho roka na Národnej ulici v pražskom obchodnom dome Máj.

Nateraz nie je jasné, či čaká expanzia aj slovenský trh, no ako sa vyjadrili zástupcovia novootvorenej prevádzky Popeyes, v prípade úspechu by to bol logický krok. Dá sa teda predpokladať, že podobne by to mohlo byť aj so sieťou Five Guys. Nasvedčujú tomu tiež informácie z webu firmy Monterock International, ktorá bude zodpovedná za expanziu a prevádzkovanie pobočiek Five Guys na českom, rakúskom, poľskom, maďarskom a slovenskom trhu. Do roku 2028 by spoločnosť chcela v týchto končinách otvoriť niekoľko reštaurácií.